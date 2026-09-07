En esta noticia El nuevo giro de Milei por Malvinas

El gobierno de Javier Milei sumó este lunes un inesperado respaldo internacional a su renovado reclamo por las Islas Malvinas. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, le pidió públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre el archipiélago y que sancione al Reino Unido mientras continúe la ocupación británica.

Itamar Ben-Gvir con Benjamin Netanyahu RONEN ZVULUN

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado”, escribió Ben-Gvir en su cuenta de X. En el mismo mensaje sostuvo que los británicos “no solo se conforman con ocupar el territorio”, sino que también realizan perforaciones petroleras y reclamó a Netanyahu que imponga sanciones a Gran Bretaña. El funcionario mencionó además las cuentas de Netanyahu y Milei.

El nuevo giro de Milei por Malvinas

El pronunciamiento de Ben-Gvir se produce pocos días después de que Milei volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda. En una cadena nacional, el Presidente anunció sanciones para las empresas que realicen actividades de explotación de recursos naturales en las islas y anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las penalidades contra quienes participen de esas operaciones.

Milei también anunció la construcción de una nueva base naval en Tierra del Fuego, como parte de un paquete de medidas destinado a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La ofensiva se produjo en paralelo con el avance de proyectos de exploración y explotación petrolera alrededor de las islas, entre ellos el yacimiento Sea Lion, en el que participan la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

La respuesta de Londres no tardó en llegar. El Reino Unido rechazó los anuncios del Gobierno argentino y reafirmó su posición sobre las islas, mientras que las autoridades británicas defendieron el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro.

El mensaje de Ben-Gvir agrega ahora un nuevo elemento a la disputa diplomática, aunque no implica un cambio de la posición oficial del Estado de Israel sobre la soberanía de las Malvinas. El ministro formuló su pedido en forma pública y directamente dirigido a Netanyahu, en un momento de fuerte acercamiento político entre Milei e Israel.

El episodio se suma, además, a otros pronunciamientos recientes provenientes del entorno del primer ministro israelí. A fines de agosto, Yair Netanyahu, hijo del premier, también afirmó públicamente que las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina y luego sostuvo que su mensaje había contribuido a las relaciones entre Israel y Argentina.