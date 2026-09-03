El reconocido politólogo Andrés Malamud, analizó las chances de reelección del presidente Javier Milei en 2027, el rol de los outsiders y el debate que se reabrió sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En diálogo con Radio Mitre, el investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, hoy radicado en Portugal, evaluó el escenario electoral de cara a 2027 y aseguró que Milei tiene posibilidades de ser reelecto.

“Lo que todas las encuestas dicen es que la mayoría de los argentinos está satisfecha con el rumbo, pero no con el maltrato”, planteó Malamud.

Considerando este escenario, para el analista “la cuestión que se define hoy es si el Presidente consigue, a pesar de eso, mantener el apoyo, o si decide minimizar el maltrato”, planteó Malamud.

“En la elección pasada decidió minimizarlo y dejó de insultar, pero hoy parece que no lo consigue o que piensa que no le conviene”, agregó.

La reelección de Milei: qué chances hay, según Malamud

Consultado sobre las chances de que Milei gane la reelección el año que viene, el especialista respondió de manera categórica: “ Así como va, sí, porque enfrente no hay nada ”.

El analista comparó la falta de una oposición organizada con un vacío que la política tiende a llenar con el tiempo. “La materia le teme al vacío”, indicó.

Por eso, consideró que es esperable que surjan “candidaturas organizadas con alguna chance” antes de las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que sabemos a partir de la historia argentina es que no existen tres, son siempre dos . Cuando aparece un tercero, sustituye a alguno de los que están. La ancha avenida del medio no existe como tal, solo existe si se va alguna vereda. Entonces, un tercero, ¿a quién sustituiría? ¿Al kirchnerismo o al mileísmo?”, agregó el especialista.

De este modo, señaló que “la disputa es por los lugares existentes, no por un tercer lugar que nunca existió”.

El lugar de los outsiders

Malamud descartó que un tercer espacio político logre imponerse por sí solo en la Argentina.

El politólogo planteó que cualquier outsider debería replicar el camino que recorrió Milei en 2023. “Milei sustituyó a Juntos por el Cambio”, recordó, y señaló que ese espacio prácticamente desapareció.

Por eso, remarcó que la disputa actual pasa por dos frentes concretos. “La expectativa que tiene alguien que viene de afuera es sustituir al kirchnerismo o sustituir a Milei”, indicó.

Malamud identificó que los candidatos que hoy aparecen como outsiders proponen “mileísmo sin Milei”. En el otro extremo, dentro del peronismo y el kirchnerismo, también advirtió sobre “movimientos”.

Marcelo Capece

“Se están disputando los de siempre: Kicillof y Massa, y aparecen otros como Myriam Bregman, que no es peronista, pero pelea ese espacio”, indicó.

Malamud afirmó que “los espacios que se fragmentan son los que pierden”. Y en esta línea, remarcó que el Gobierno es el que tiene “los recursos para tratar de fragmentar a los que están enfrente y para esmerilar a los que le aparecen por dentro”.

“Los insultos cumplen esa función, no son solamente un elemento de inestabilidad presidencial psicológica, son un instrumento estratégico. Le sirven para fragmentar a la oposición y para esmerilar a los que lo quieren sustituir a él”, agregó.

Expectativa por el anuncio sobre Malvinas

Consultado por el anuncio presidencial sobre Malvinas, previsto para esta noche, el politólogo lo calificó de “inteligente y oportunista”.

Malamud aclaró que el trasfondo de la disputa excede a la Argentina. “Lo que está pasando con Malvinas es una disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña”, explicó.

“Argentina es una pieza en el tablero de ajedrez de otros”, agregó. Aun así, reconoció el rédito político doméstico que el Gobierno puede obtener del anuncio.

US President Donald Trump speaks to members of the media after signing an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, Aug. 27, 2026. Trump announced he was moving to rename Lake Ontario as Lake America, escalating his clash with Canada after trade negotiations between the two nations collapsed. Photographer: Al Drago/The Washington Post/Bloomberg Fuente: The Washington Post Al Drago

Sobre el futuro de las islas, el politólogo se mostró optimista mirando a largo plazo. “El futuro de Malvinas depende de la Argentina”, planteó como condición central.

Según su diagnóstico, el desarrollo económico del país sería la vía para acercar a los isleños. “Es nuestra inestabilidad económica y nuestro subdesarrollo lo que nos hace estar lejos”, sostuvo.

Sin embargo, descartó cualquier expectativa de corto plazo sobre el tema. La solución sería “diplomática, pero no inminente”. “No está al alcance de la mano”, advirtió Malamud.

Además, enumeró además dos fuerzas que hoy sostienen el statu quo británico sobre las islas. Citó primero el resultado del referéndum entre los isleños: “El 98% votó para seguir como están”.

La segunda fuerza, señaló, es interna a la política británica actual. “El partido que está en ascenso, el ultraconservador de Nigel Farage, es muy pro-Malvinas”, explicó.

Según el politólogo, ese avance de la derecha británica condiciona a todo el arco político local. “La izquierda no puede entregar una causa nacional porque perdería las elecciones”, concluyó Malamud.