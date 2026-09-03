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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 3 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6254 - La Vaca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

 1°6254 11°8918
 1116  12°4068
 3°5654 13°6600 
 0513  14°1188 
 6750  15°8179 
 6°4525  16°8817
 1143  17°3127 
 0310  18°4432 
 2639  19°9322 
 10°4309 20°3357 

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Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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