Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 3 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6254 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

1° 6254 11° 8918 2° 1116 12° 4068 3° 5654 13° 6600 4° 0513 14° 1188 5° 6750 15° 8179 6° 4525 16° 8817 7° 1143 17° 3127 8° 0310 18° 4432 9° 2639 19° 9322 10° 4309 20° 3357

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca simboliza abundancia, nutrición y apoyo; anuncia estabilidad y recursos.

Si La Vaca está débil o inquieta, advierte sobre cargas excesivas o descuido; cuida tu energía.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.