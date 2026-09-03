En esta noticia Milei hablará sobre Malvinas en cadena nacional: en qué horario

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional este jueves sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y las gestiones recientes en este sentido.

La exposición se realizará horas después de que el tema regresara a la agenda pública a partir de las palabras de Donald Trump.

Es que, esta semana, el presidente estadounidense dio a entender que podría revisar su postura sobre el conflicto. Tras esto, el Gobierno se hizo eco y en la semana confirmó que busca avanzar en políticas relacionadas.

Milei hablará sobre Malvinas en cadena nacional: en qué horario

En este sentido, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó en su conferencia de prensa semanal que el jefe de Estado dará detalles del análisis realizado por Cancillería en una transmisión que iniciará este jueves a las 21:00.

La expectativa alrededor del Ejecutivo incrementó luego que el mandatario estadounidense dijera, en medio de desacuerdos sobre política exterior con Gran Bretaña, que analiza revisar la posición histórica de Washington. Fue la primera vez que un presidente estadounidense se pronunció en esos términos sobre el conflicto.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

En ese contexto, el martes Milei volvió a reunir al Gabinete en Casa Rosada y, tras volver a hacer hincapié en el plan económico, desde el Gobierno destacaron que el tema central de la reunión fue el avance diplomático sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas . En ese sentido, decidió brindar un mensaje al respecto por cadena nacional.

El tema fue abordado frente a los ministros por el canciller Pablo Quirno. El mandatario, por su parte, dará la cara frente a la ciudadanía a la noche, donde “brindará mayores detalles a la población sobre este tema” , según informaron fuentes oficiales. El discurso lo preparan en conjunto el Presidente, el canciller y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), según informó posteriormente el portavoz presidencial, Adrián Ravier que, al ser consultado en conferencia de prensa, no adelantó sobre el contenido del mensaje.