Las declaraciones emitidas días atrás por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, tuvieron repercusión del otro lado de la cordillera de los Andes. El propio presidente de Chile, Antonio Kast, sostuvo este miércoles que el estrecho de Magallanes es chileno, a horas de la reunión que mantuvo con su par Javier Milei.

La declaración se produjo en Punta Arenas, adonde llegó el mandatario trasandino para cumplir con una actividad de su agenda, en lo que denominó como “una manera de hacer patria, de hacer soberanía” en su gira de este miércoles.

La fuerte declaración de Kast sobre la soberanía de Magallanes

Kast aseguró: “Lo que puedo reiterar aquí, en el Estrecho de Magallanes, es que es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el estrecho”. “Este tema está zanjado y no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile”, insistió el mandatario chileno.

El estrecho de Magallanes en la patagonia chilena (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons

Valverde había hablado de soberanía sobre el estrecho y por eso pidió “hacer presencia”, según supo la Agencia Noticias Argentinas. “Es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países”, sostuvo el presidente Kast para apaciguar la controversia ante la respuesta brindada por el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti.

El repudio de la dirigencia de espacios de la política trasandina

El Gobierno argentino ya había ratificado que su posición respecto del Estrecho de Magallanes “es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, en respuesta a la polémica generada con Chile por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

A través de un comunicado oficial titulado “La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida”, la Cancillería señaló que ambos instrumentos “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

El Gobierno chileno envío una nota de protesta a la Argentina por las expresiones de Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes entre las zonas ligadas a la soberanía de la Argentina.

El Presidente Javier Milei junto al Presidente de la República de Chile, José Antonio Kast. FOTO: (Presidencia)/NA.

Luego de las declaraciones de Gustavo Javier Valverde, la dirigencia de los espacios de la política trasandina repudió sus palabras sobre la soberanía argentina sobre el estrecho de Magallanes, que desde 1881 pertenece a Chile debido a un tratado bilateral y que en 1984 el Tratado de Paz y Amistad ratificó. Asimismo, el primero de los tratados también fijó la neutralidad de manera permanente, así como la libre circulación de la navegación de todo el mundo.