El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a hablar sobre las Islas Malvinas y su relación con el Reino Unido.

Trump criticó al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán .

Cuestionó la capacidad militar británica y señaló que el Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo, lo que hace llamativa su ausencia en el conflicto.

Al mismo tiempo, se mostró evasivo al ser consultado sobre si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas .

Trump hizo estas declaraciones este jueves en una entrevista con la cadena británica GB News, mientras en Argentina se espera un discurso del presidente Javier Milei sobre el conflicto.

Trump volvió a hablar sobre las islas Malvinas

En cuanto a las Malvinas, la periodista Bev Turner le preguntó a Trump si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de soberanía de parte de Argentina.

“Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, recordó el mandatario sobre el conflicto bélico de 1982.

Luego, consultado sobre si se había sentido “herido” por la falta de respaldo del Reino Unido durante la guerra en Irán, Trump ironizó: “ No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje ”.

Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

Milei dará una cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei dará este jueves a la noche una cadena nacional donde “brindará mayores detalles a la población sobre este tema” , según informaron fuentes oficiales.

El discurso lo preparan en conjunto el Presidente, el canciller y la Secretaría de Inteligencia (SIDE), según informó posteriormente el portavoz presidencial, Adrián Ravier, quien no adelantó información sobre el contenido del mensaje.

La decisión se produce días horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta públicamente a una revisión de la posición histórica del país norteamericano sobre el reclamo de la Argentina.

Este lunes en la Casa Blanca el mandatario aliado de Milei aseguró en una conferencia de prensa: “ Siempre reviso las posiciones, esa es una de muchas ” .

Para el Gobierno argentino, el giro potencial de Washington representa una oportunidad diplomática de enorme importancia.

Milei volvió a reivindicar este martes la cuestión Malvinas y calificó como un hecho “ muy fuerte ” lo ocurrido con Trump , al considerar que se abrió una posibilidad inédita para la causa que el oficialismo define como una de sus prioridades de política exterior.

Las declaraciones de Trump, que por primera vez se expresa sobre la histórica disputa, reabren un debate que ya había generado tensión meses atrás.

El trasfondo no es, en rigor, el apoyo al gobierno de Javier Milei en su reclamo por la soberanía de las islas, sino la exigencia a la novel administración de Andy Burnham de que incremente hasta el 5% del PBI británico destinado a Defensa.

La maniobra no es nueva. A principios de abril, la agencia Reuters ya había filtrado un memorando interno del Pentágono que planteaba usar una eventual revisión de la postura estadounidense sobre Malvinas como herramienta de presión diplomática frente a sus socios de la OTAN.

En aquel momento, el secretario de Estado Marco Rubio intentó bajarle el tono al escándalo. “Fue tan solo un correo electrónico. La gente se está exaltando demasiado”, dijo, restándole peso institucional a la filtración y presentándola como una simple idea interna sin mayor trascendencia.