Milei y una dura advertencia a Adorni: “Si lo encuentran culpable, lo eyecto de una patada”

Mauricio Macri encabezó este viernes un acto partidario del PRO en Mar del Plata, en el marco de la gira “Próximo Paso”, y volvió a marcarle la cancha al Gobierno nacional por la permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

“El PRO no cambió de opinión. Mantener a Adorni destruye el cambio”, lanzó el expresidente, en una de las definiciones más contundentes de las últimas semanas, y en una jornada marcada por rumores que indican que la salida del actual jefe de Gabinete es inminente.

El encuentro se realizó en el complejo La Normandina, en Playa Grande, y contó con la presencia de dirigentes como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro.

Durante su exposición, Macri también apuntó contra las críticas que llegaron desde el kirchnerismo en relación con el caso del jefe de Gabinete: “Esta semana el kirchnerismo trató de montar un show y no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”.

El líder del PRO insistió en que la situación generada alrededor de Adorni, investigado por la Justicia tras incorporar a su declaración jurada 513 mil dólares no declarados, contradice los principios que el espacio amarillo dice representar.

“Lo que sucedió es todo lo contrario de generar confianza”, afirmó ante los militantes presentes.

Pese al tono crítico hacia el funcionario, Macri buscó remarcar que el compromiso de su partido con la gestión libertaria no está en discusión. “La política para nosotros es estar ahí, donde la gente necesita, porque en donde gobierna el PRO, la gente vive mejor”, sostuvo, en una clara apelación a la experiencia de gestión como sello distintivo frente a La Libertad Avanza.

El expresidente ratificó además la decisión ya anunciada por el bloque amarillo en el Congreso de acompañar un eventual pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete.

“Para que este cambio sea irreversible es que el PRO sostiene lo que dijo desde el primer día: el PRO va a votar por la interpelación de Adorni en ambas Cámaras”, remarcó, en sintonía con la postura que su espacio viene sosteniendo en las últimas sesiones.

Hacia el cierre, Macri buscó proyectar a su partido como una alternativa de poder propia y no como un furgón de cola de la gestión de Javier Milei.

“Nosotros no somos un paso atrás. Somos el próximo paso y necesitamos que todos ustedes estén activos con planes para su ciudad, para su provincia, para la Argentina”, concluyó, en un mensaje que apunta directamente a la construcción electoral del PRO de cara a 2027