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La conductora Ernestina Pais murió este viernes cuando el auto en el que circulaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.
Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.
Por razones que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.
En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.
En el lugar trabajaban bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.
Una carrera extensa
Pais desarrooló una extensa carrera en televisión y radio como conductora.
El punto máximo de su popularidad lo alcanzó al del ciclo Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg.
También condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras.
Además de su carrera profesional, en los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra su adicción al alcohol, convirtiéndose en una voz que promovía la importancia de pedir ayuda y abordar estas problemáticas sin estigmas.
En una entrevista radial con el periodista Víctor Hugo Morales, País habló de sus problemas.
“Yo empecé terapia forzadamente con el alcoholismo. A mí me judicializaron, me metieron en una clínica de rehabilitación el 18 de marzo del 2024 y estuve seis meses y medio internada”, contó.
Y agregó que ese proceso estuvo acompañado por “una intensivísima actividad de grupos terapéuticos y terapias individuales de diversa índole”.
“La noción de enfermedad no es fácil de aceptar, el sentir ‘estoy enfermo’ y mi enfermedad es crónica”, explicó. También reconoció que había intentado rehabilitarse anteriormente por decisión propia, pero sin éxito: “Lo había intentado algunas veces, pero no lo había conseguido”, lamentó.