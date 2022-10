En medio de duras críticas que llegaron desde el kirchnerismo, la CGT y los movimientos sociales, las designadas ministras Kelly Olmos (Trabajo) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) avanzaron ayer en la agenda de temas y medidas que tomarán a partir de mañana cuando asuman en sus cargos por decisión de Alberto Fernández.



El Presidente tomará juramento mañana al mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a las ministras Tolosa Paz, Olmos y Ayelén Mazzina, que fue designada en el Ministerio de la Mujer luego del recambio de gabinete que se impuso sin aval de los socios mayoritarios del Frente de Todos y con objeciones de la central obrera por haber quedado afuera de la definición de nombres para el recambio.

La designada ministra de Trabajo, Kelly Olmos

En este contexto caldeado puertas adentro del oficialismo, tanto Tolosa Paz como Olmos avanzaron en la "transición ordenada" en cada uno de los Ministerios y deslizaron algunas de las medidas que tomarán.

En el piso 13 del Ministerio de Trabajo el saliente Claudio Moroni recibió a Olmos en un encuentro a solas de tres horas donde, según comentaron fuentes de la Casa Rosada a El Cronista, ambos analizaron la situación de conflictividad social actual, el impacto de la inflación en los salarios y los planes para generar empleo genuino que hay en el Gobierno.

Olmos ya dejó a trascender una frase que será un sello de su gestión: "Voy a ser un puente", entre los empresarios y los sindicatos, prometió. No será tarea sencilla. Le espera una larga lista de acuerdos paritarios en medio de un contexto en que la designada ministra de Trabajo aceptó: "tenemos que trabajar muy fuerte porque con alta inflación es muy difícil empardar los ingresos", dijo.

Ayer, la designada ministra de Trabajo dijo que "mi responsabilidad es cuidar de los puestos de trabajo y de los ingresos de los trabajadores".

Empleados de Sanidad: categoría por categoría, cuánto queda la escala salarial tras el aumento de octubre y noviembre

Tarjeta Alimentar | Mi ANSES: cómo saber si recibo un extra en esta semana y quiénes no podrán cobrarlo

Por lo pronto, mañana comienza la segunda audiencia del sindicato de Camioneros en el Ministerio. Pablo Moyano, que forma parte de la CGT y lidera el gremio de Camioneros ya anunció que pretenden un aumento del 130% anual y deslizó la amenaza de un paro general si no se cierra esa cifra. No hay una referencia única de negociación y Olmos es de la idea de ajustar cada aumento en función de los acuerdos de partes. Es decir, la intervención de Trabajo será sólo para que haya acercamiento de posiciones pero no para interferir.

Por otra parte, la designada ministra de Trabajo dejó entrever que habrá un cambio en la ampliación de asignaciones familiares para los trabajadores, se evalúa un bono antes de fin de año para estatales o una suma fija para los empleados en relación de dependencia y eventualmente una actualización del piso del impuesto a las Ganancias, según trascendió.

PLANES SOCIALES Y ALIMENTOS

Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz se reunieron ayer en el piso 14 del Ministerio de Desarrollo Social para empezar una "transición ordenada" en el área luego de los cambios en el gabinete. Hubo un encuentro a solas y en simultáneo se desarrollaron reuniones con los equipos de cada sector para encarar una agenda que incluye temas urgentes y otros de fondo.

Se analizó allí, entre otros temas, el aumento en partidas presupuestarias para aumentar la entrega de alimentos en los comedores y merenderos; el cronograma de aumentos del plan Potenciar Trabajo, la continuidad de la auditoría a los planes sociales y el esquema de eventuales refuerzos en la tarjeta Alimentar. Pero no hubo definición alguna hasta ahora de lo que hará Tolosa Paz en adelante.

La futura ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

La nueva ministra de Desarrollo Social deberá mediar en la disputa histórica entre el Movimiento Evita que responde a Emlio Pérsico y Fernando Navarro y La Cámpora de Máximo Kirchner.

Estos sectores en pugna en el Frente de Todos se disputan hoy la caja de los planes Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. Ambos programas contemplan el 90% del presupuesto total del Ministerio.

Según trascendió, Tolosa Paz es de la idea de que haya un seguimiento detallado de los planes por parte de la auditoría de las Universidades.

En relación a las políticas alimentarias, que hoy está a cargo de la camporista Laura Alonso en la secretaría de Inclusión Social, se prevé una inyección de fondos de $442.756 millones para llegar a 2,4 millones de personas. A esto se le añadirá un refuerzo en la Tarjeta Alimentar.

Todas estas discusiones se darán a partir de mañana cuando asuman las nuevas ministras y en medio de un contexto donde la designación de Alberto Fernández fue definida sin consulta previa con Cristina Kirchner, la CGT ni los movimientos sociales afines al Gobierno.

A la vez, la designada ministra de Desarrollo Social llega en medio de una fuerte pulseada con los movimientos sociales críticos al Gobierno que amenazan con nuevas protestas y acampes. Hasta ayer, ninguno de estos sectores había sido convocado por Tolosa Paz para dialogar.