La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado un veredicto que favorece a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual introduce un cambio de gran relevancia para numerosas familias amparadas por el régimen de la Ley 73 del IMSS.

Las autoridades han establecido que los familiares del beneficiario fallecido tienen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente.

La SCJN ha señalado que la Ley del Seguro Social de 1973 viola el principio de igualdad al establecer porcentajes distintos para el otorgamiento de pensiones basándose en el vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con esta decisión, el máximo tribunal ha señalado que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión , el mismo porcentaje que se asigna al cónyuge o concubino del beneficiario, según aplique.

Fallo histórico de la Corte Suprema en beneficio a los pensionados: se despide uno de los obstáculos para la continuidad de programas sociales (foto: archivo).

Estado actual de la Ley 73 del IMSS

A raíz de la resolución emitida por la Segunda Sala de la SCJN, se ordenó la equiparación de los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se evidencie la dependencia económica.

La normativa actual fue considerada discriminatoria por la SCJN, dado que asignaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido solo se les destinaba el 20% del total.

¿Qué es una pensión y qué derechos fundamentales la protegen?

El tribunal enfatizó que la pensión debe ser conceptualizada no como un favor, sino como un derecho inherente a las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su carrera profesional.

La SCJN manifestó que, puesto que este beneficio resulta del sacrificio y las contribuciones del asegurado, no se admiten justificaciones que sustenten disparidades entre los beneficiarios, siendo fundamental garantizar su sustento tras el fallecimiento del trabajador.

Beneficios clave de la Ley del IMSS de 1973

El régimen de la Ley 73 se mantiene como uno de los más apreciados en comparación con la Ley 97, principalmente por su método de cálculo de la pensión. En este sistema, el monto se determina en función del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, lo que equivale a aproximadamente cinco años, así como del total de semanas de aportaciones realizadas.

De esta manera, se puede acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de lo que ocurre con la Ley 97, donde el ingreso se halla supeditado al ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.