Se renueva Ezeiza: con megaobra confirmada, cómo quedará el aeropuerto más importante del país Fuente: Aeropuertos Argentina

Las aerolíneas ya disputan el negocio más rentable de la próxima temporada

Aeropuertos Argentina inauguró un nuevo sector de arribos domésticos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la primera obra que entra en funcionamiento dentro del plan de inversión de más de u$s 100 millones que la compañía presentó a comienzos de este año para ampliar la capacidad operativa de la principal terminal aérea del país.

El nuevo espacio está ubicado en la Terminal A y ocupa unos 1100 metros cuadrados que hasta ahora permanecían sin uso . Allí se instaló una nueva cinta para el retiro de equipajes y se adecuó el sector para recibir a los pasajeros de vuelos de cabotaje. A partir de ahora, todas las llegadas domésticas se concentrarán en esa terminal.

Según pudo saber El Cronista, las obras comenzaron a fines de abril y empezó a operar a principios de julio.

Con esta reorganización, l a Terminal C quedará destinada a las partidas de cabotaje , mientras que la Terminal A concentrará todos los vuelos internacionales y los arribos de cabotaje. La redistribución de las operaciones permitirá ampliar el área de preembarque para vuelos nacionales y regionales, que alcanzará los 3500 metros cuadrados e incorporará cinco nuevas puertas de embarque.

El aeropuerto transportó 12 millones de pasajeros durante el año pasado, un 5,1% más que en 2024, y alcanzó un máximo histórico de 1.241.635 viajeros en diciembre. Actualmente operan allí 31 aerolíneas que conectan Buenos Aires con 55 destinos internacionales y 35 de cabotaje.

Qué otras obras se harán en Ezeiza

Entre las principales intervenciones figura la construcción de la nueva plataforma Golf, que sumará siete posiciones para aeronaves de fuselaje estrecho. También se rehabilitará la pista secundaria 17-35 y su intersección con la pista principal.

Como consecuencia, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre el aeropuerto operará únicamente con la pista principal, que funcionará con una longitud reducida de 1850 metros. Durante ese período, las aerolíneas deberán readecuar parte de su programación, especialmente en los vuelos realizados con aeronaves de mayor porte.

El programa también prevé la construcción de una terminal de courier de 12.000 metros cuadrados y la ampliación del área destinada a la carga perecedera.

A eso se sumarán nuevos módulos para el mantenimiento de equipos aeroportuarios, mejoras en la circulación interna y obras para abastecer con energía renovable distintas posiciones de estacionamiento de aeronaves.

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Más de u$s 185 millones entre Ezeiza y Aeroparque

En junio, la compañía anunció una inversión superior a los u$s 85 millones para ampliar el Aeroparque Jorge Newbery, donde ejecutará obras sobre la terminal y la pista principal.

Las obras incluyen nuevos espacios comerciales y gastronómicos, salas VIP, tecnología de autogestión para check-in y despacho de equipaje, además de la ampliación del área destinada a vuelos internacionales.

También prevé trabajos de mantenimiento sobre la pista, que obligarán a suspender todas las operaciones entre el mediodía del 25 de agosto y el mediodía del 27 de agosto.

Con ambos proyectos en marcha, la empresa de Eduardo Eurnekian, destinará más de u$s 185 millones para ampliar y modernizar sus dos principales aeropuertos. Mientras la terminal porteña movilizó 17,8 millones de pasajeros durante 2025 y proyecta superar los 18 millones este año, Ezeiza cerró el año pasado con un récord de 12 millones de viajeros.