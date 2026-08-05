Este miércoles, el Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina el próximo mes de noviembre, entre el 8 y el 11, en el marco de una gira por Sudamérica que también lo llevará a Perú y Uruguay.

En el país, recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Aunque todavía no está confirmado la letra chica de las actividades, se prevén que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

En este sentido, los máximos referentes de la Iglesia Católica en el país, los monseñores Marcelo Colombo y Jorge García Cuerva dieron más detalles de cómo será la visita y el trabajo preparatorio del nuncio.

El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, destacó que se trata de “una alegría” que “va a movilizar interiormente a cada uno de nosotros y por supuesto a todos como nación”.

Por su parte, Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, aseveró que “va a ser un momento de celebrativo profundo, solemne y a la vez festivo”.

Los detalles del viaje

Aunque el itinerario general ya fue informado, aún restan los detalles. Para ello, de acá a noviembre la Iglesia argentina trabajará junto a la Santa Sede y las autoridades nacionales para terminar de definir los lugares y las actividades concretas que encabezará León XIV durante sus cuatro días en el país.

Al respecto, García Cuerva explicó que una comitiva reducida del Vaticano, conocida como “la avanzada”, ya visitó la Argentina para evaluar las distintas alternativas propuestas. Entre ellas, se contemplan espacios cerrados para reuniones con grupos específicos y lugares abiertos para encuentros masivos.

“La organización en realidad por supuesto que depende en gran medida de la Santa Sede”, señaló el arzobispo de Buenos Aires. Según detalló, las decisiones también deberán considerar cuestiones vinculadas con “la seguridad” y “la movilización” de las personas.

Por ese motivo, todavía no existe una confirmación sobre los escenarios puntuales de las celebraciones. Sin embargo, García Cuerva anticipó que “claramente habrá movilizaciones grandes” y sostuvo que, cuando existan mayores precisiones, serán comunicadas para facilitar la participación de los fieles.

Por su parte, Colombo remarcó que la confirmación del viaje obliga ahora a la Iglesia local a “ponerse manos a la obra” y transformar la expectativa en “la realidad concreta del viaje”.

El trabajo tendrá inicialmente una dimensión espiritual y pastoral, destinada a preparar a los fieles para escuchar el mensaje del pontífice, explicó el referente. Posteriormente, intervendrán los equipos de prensa, logística y organización de los eventos que se realicen en cada ciudad.

El Papa Leon XIV dio un fuerte mensaje sobre la familia: "Dios quiere..." (foto: archivo).

“Están indicados los lugares genéricos, pero nos faltan a lo mejor lo que serán en los próximos meses los detalles y las posibilidades efectivas”, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal.

Además, confirmó que ya mantuvieron reuniones con la avanzada papal y con autoridades nacionales para avanzar sobre la organización estatal, la seguridad y la logística de los desplazamientos.

Durante su estadía, el Papa se alojaría en la Nunciatura Apostólica y regresaría allí después de sus actividades en Córdoba y Luján. Colombo explicó que este mecanismo es habitual en los viajes papales, ya que permite establecer una base fija para el pontífice y las numerosas personas que integran su comitiva.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que León XIV encabece una celebración en el estadio de River, Colombo aseguró que todavía no cuenta con información concreta.

“No tengo esos detalles más concretos de los lugares todavía”, respondió. La definición dependerá de la implementación del operativo y se conocerá a medida que avance la planificación.

García Cuerva también indicó que se analizan posibles visitas a una cárcel, un hogar de niños u otra institución social, aunque aclaró que esas alternativas todavía no fueron incorporadas oficialmente a la agenda.

La visita del Papa a Córdoba

Uno de los puntos centrales del recorrido será Córdoba. Si bien todavía no se confirmó si las actividades se concentrarán únicamente en la capital provincial o si incluirán algún destino del interior, García Cuerva relacionó directamente la elección de la provincia con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero.

“En principio Córdoba como tal indudablemente tiene que ver con el Cura Brochero”, afirmó. Y agregó que, ya sea que el Papa se traslade al interior provincial o permanezca en la ciudad, la visita estará atravesada “sin lugar a dudas” por el legado del santo argentino.

El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este sábado, para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio. EFE

El arzobispo porteño consideró además que Córdoba funcionará como un punto de encuentro para los fieles del noroeste y de otras provincias del interior, que podrán trasladarse hasta allí para participar de las actividades.

Colombo adelantó que la jornada cordobesa será probablemente “un día intenso”, con la posibilidad de realizar un gran encuentro masivo con personas procedentes no solo de Córdoba, sino también de otras regiones del país.

También podría organizarse una reunión con sacerdotes, obispos y religiosos. El presidente de la Conferencia Episcopal destacó que Córdoba es una tierra vinculada con numerosos santos argentinos y que conserva una fuerte presencia católica en distintos ámbitos.

La agenda definitiva será informada después de una nueva visita de la comitiva vaticana, prevista para avanzar en la evaluación de los lugares propuestos y definir las condiciones de seguridad y logística de cada actividad.