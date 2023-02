Los 6 impactos externos que mira Sergio Massa para flexibilizar el acuerdo con el FMI

A poco de cumplirse un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania , el ministro de Economía, Sergio Massa, sigue de cerca un pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) que puede ser clave para flexibilizar las metas de 2023, si logra que se reconozca un impacto negativo de u$s 4900 millones .



En ese sentido, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), describe que d e los primeros 100 productos que Argentina importa, en términos de valor -que representan cerca del 50% de las importaciones totales-, en 79 los precios subieron más que las cantidades importadas .

Los datos que se analizan con información del cierre de 2022, permiten proyectar un efecto superior al que calcula el último documento oficial que se le presentó a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el G20, en noviembre del año pasado.

Shock de precios

Por un lado, las importaciones energéticas crecieron un 4% en volumen, pero, por la suba de precios, lo hicieron un 100% en dólares , respecto al año pasado. En 2022, la balanza comercial del complejo Petrolero-Petroquímico profundizó su déficit de u$s 2.795 millones en 2021 a u$s 6.013 millones .

En este mismo sentido, las cantidades de fertilizantes importadas por Argentina cayeron más de un 31%, pasando de 4,5 millones de toneladas (Mt) a 3,1 Mt.; sin embargo, por las subas de precios demandó un 20% más de dólares, pasando de u$s 2279 millones a u$s 2737 millones en un año .

En lo que hace al despacho de las cosechas argentinas, con un nivel de embarques en mínimos de cuatro años , el año pasado se pagaron fletes por más de u$s 4100 millones, lo que elevó la exigencia de divisas un 40% respecto al 2021 y un 177% sobre 2020 .

Lejos de mostrar un resultado positivo por competir por el negocio que liberaron Rusia y Ucrania , responsables de cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, un quinto del maíz exportado a nivel mundial, el 80% del aceite de girasol, el informe de la BCR indica que los despachos de la agricultura crecieron 8,5% en valor, pero las cantidades cayeron un 5,5% por la sequía.

En concreto, el sector agroexportador sólo encontró un beneficio de u$s 4337 millones, frente al ciclo anterior.

La minería colaboró en "amortiguar" los impactos negativos del conflicto : en 2022 se exportaron u$s 3857 millones, casi un 19% más que los u$s 3.243 millones del 2021; el litio fue el gran protagonista de esta suba, describe el relevamiento, y destaca que pasó de exportar u$s 208 millones en 2021 a casi u$s 700 millones en 2022.

Asimismo, el índice VIX, un indicador de incertidumbre en los mercados mundiales ubicó su promedio del 2022 un 30% por encima del 2021.

En ese sentido se espera más volatilidad y más incertidumbre en los mercados mundiales; una situación que demora y encarece potenciales inversiones extranjeras, "al tiempo que desalientan cualquier potencial reingreso de la Argentina a los mercados internacionales privados de deuda", destaca.

Finalmente, en base a estimaciones del FMI, el estudio refleja que las principales previsiones de crecimiento económico en 2022 y 2023, se recortan, lo que afecta la demanda mundial de productos argentinos en el mundo .



efecto guerra

Aunque es complejo cerrar un número final, desde la BCR concluyen que " el impacto positivo del conflicto a través de la mejora de precios de la agroindustria fue superado con creces por la mayor necesidad de divisas para el pago de energía, fertilizantes y fletes, entre otros bienes ".

El dato más representativo es el que arrojó la balanza comercial de 2022 con un superávit que se redujo a más de la mitad del valor del 2021, pasando de u$s14.751 millones a u$s 6.923 millones .



De lo anterior se puede estimar que, en condiciones similares a las de 2021, sin las alteraciones de precios que afectaron las exportaciones del sector agropecuario, pero también el costo de los insumos energéticos, fertilizantes y servicios de flete, el impacto se acerca a los u$s 8.000 millones .

Con la incertidumbre aún como síntoma de la economía global, el equipo económico celebró, este viernes, el ahorro de u$s 2100 millones para 2023 en la compra de energía , sin embargo, las menores expectativas de ingreso de dólares por la sequía todavía ponen tensión sobre la acumulación de reservas.