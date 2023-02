Massa anunció el ahorro de u$s 2100 millones en la compra de gas para el invierno

Con miras a los meses más fríos del año, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Gobierno argentino ya licitó la totalidad del refuerzo de gas necesario gracias a "una ventana de oportunidad" y que se ahorraran u$s 2100 millones de lo que se presupuestó para el abastecimiento energético.

Junto a Flavia Royón, secretaria de Energía, y el presidente de Enarsa, Agustín Gerez, Massa sostuvo que "los precios internacionales tienen volatilidad y en febrero se abrió una ventana de oportunidad y ENARSA licitó la totalidad de los barcos necesarios".

"Es importante porque baja el costo de generación energética y porque pone a la argentina en posición de una licitación global para dar certidumbre a la industria, a los hogares y a las cuentas públicas", detalló el ministro sobre la suma que se ahorrará el país tras esta compra.

Massa especificó que de los US$ 3.465 millones que la Argentina tenía presupuestados, se utilizaron US$ 1.313 millones para realizar esta compra. "Se generó un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones", informó.