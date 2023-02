Ranking de importaciones: los 5 países que más dólares exigieron al BCRA y qué pasará en 2023

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre Comercio Exterior pone luz sobre uno de los datos más esperados de la macroeconomía que dejó un sabor agridulce en 2022.

El saldo positivo de u$s 6.923 en la balanza comercial , resultó flaco frente al récord de exportaciones (u$s 88.446 millones) y los fuerte controles a las importaciones desde el segundo semestre del año, con el lanzamiento del sistema SIRA.

El incremento del déficit comercial con el gigante asiático que creció de u$s 7.239 en 2021 a u$s 9.494 en 2022 (30%), sobresalió; la mayor porción de exportaciones (creció a u$s 8.022) quedó lejos del salto en las importaciones que pasó de 13.538 a 17.516 millones de dólares, en 12 meses .



A base de envíos de carne y granos e ingreso de bienes industrializados, el ritmo del comercio con China - el segundo destino de las exportaciones argentinas (9,1% del total) y el primero origen de importaciones (21,5% del total)-, fue parejo.

Las ventas crecieron 27,4% y las compras 29,4%, sin embargo, en materia de dólares el resultado fue u$s 3978 millones favorable para el banco central asiático.



El segundo mayor desequilibrio se generó con Estados Unidos con un salto más abrupto en la relación comercial en torno al 300% . En términos interanuales el déficit creció u$s 2732 millones, de u$s 923 a u$s 3655 millones de dólares, en 2022.

La diferencia la explica un 34% más de exportaciones asociadas a las manufacturas de origen industrial contra 74% de incremento en las importaciones (u$s 10.330 millones) de insumos energéticos , en gran mayoría.

El podio lo completa Brasil, principal socio comercial de la Argentina, con un saldo negativo que también escaló 400%, en relación al año anterior. Mientras que en 2021 la diferencia en el intercambio de divisas sólo representó u$s 665 millones, en 2022 ascendió a u$s 3365 millones.

Con fuerte presencia del sector automotriz, el ritmo de las exportaciones (7,8%) también quedó detrás de la demanda de productos brasileros que aumentó un 30% .

Por último, entre los 5 países que más dólares exigieron al BCRA para para importaciones se destacan dos sorpresas. Por un lado, la ecuación con Alemania dejó un saldo negativo de u$s 1835 millones para la Argentina que, en 2022, le compró medicamentos y partes de turbinas de gas, en mayor medida.

Por otro lado, con Paraguay, la diferencia fue de u$s 635 millones, principalmente por la compra de energía.



desafíos y oportunidades

Con cifras significativamente menores, el ranking de los países que le dan oxígeno a las divisas que ingresan del exterior , lo encabeza Chile con un saldo favorable para la Argentina de u$s 4160 millones.

Argentina mantuvo fuerte déficit comercial con sus principales socios en 2022, según el INDEC

Luego se destacan novedades como India u$s 2706 millones; Países Bajos u$s 2684 millones y Vietnam u$s 1990 millones todas economías demandantes de manufacturas de la agroindustria, principalmente.

Por último, con España se mantuvo un saldo favorable de u$s 473 millones pero que marcó un retroceso en relación el ciclo anterior cuando casi representó u$s 1000 millones.

Frente a un año que volverá a exigir el control del comercio para resguardar la acumulación de reservas del Banco Central, el Gobierno continúa apostando al campo como principal generador de ingreso de dólares, pese a la caída en las expectativas de producción que generó la sequía.

Sin embargo, para contrarrestar los efectos de una economía que demanda insumos industriales, bienes finales y de capital, la mirada de los técnicos de Economía apunta a las oportunidades para agregar más valor en las exportaciones, donde hoy priman commodities.

nuevos escenarios

El escenario global, con una proyección de crecimiento del comercio global de sólo 1% según la Organización Mundial de Comercio (OMC), es incómodo para países emergentes como la Argentina.

Aun así, la incertidumbre que todavía generan factores como el Covid en China; cierto repunte de los conflictos entre las grandes economías globales -China y EE.UU.- junto a los efectos de la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, pueden abrir oportunidades.

En ese sentido, Marcelo Elizondo, analista de comercio internacional, señala que "será relevante advertir el reacomodamiento de países y regiones al momento de prever estrategias de alianzas".