Arranca el debate de la Ley Ómnibus

"Hay que tomarlo en serio a Milei". La reflexión corresponde a un gobernador que ayudó a la aprobación del dictamen de mayoría de La Libertad Avanza para que la Ley Bases llegue al recinto este miércoles. El mandatario no está convencido de apoyar al libertario. Pero le teme al ajuste que promete. Como prueba señala la infructuosa reunión en el CFI donde un variopinto grupo de gobernadores creyó que había quebrado la voluntad del Gobierno nacional. Por el contrario Javier Milei va a fondo y tal como dijo en una reunión de gabinete no quiere transferirles "ni un peso", los obligará al ajuste y no compartirá el impuesto PAÍS con las provincias. De inmediato ordenó que salieran a desmentir la posibilidad de un acuerdo en ese sentido y complicó todas las negociaciones.Continuar leyendo