Los cambios que introduce el proyecto que ya aprobó Diputados.

El Senado se prepara para tratar este jueves el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya recibió media sanción de Diputados y obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

El texto avanzó sin modificaciones respecto de lo aprobado por la Cámara baja. El temario definitivo se resolverá este miércoles a las 15, en una reunión de Labor Parlamentaria . La iniciativa busca dar carácter permanente a los principales beneficios de la emergencia nacional en discapacidad (Ley 27.793), que vence el 31 de diciembre de 2026. Trascendió que cuenta con el respaldo de legisladores aliados y del peronismo. El rol de Patricia Bullrich y las diferencias en el oficialismo.

Qué se espera para el jueves

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que el oficialismo está listo para su tratamiento. “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió en X.

Algunos sectores del Gobierno pretendían postergar la aprobación e introducir cambios, pero Bullrich se inclinó por avanzar. En comisión, legisladores del oficialismo y de la oposición respaldaron la necesidad de un régimen permanente, aunque también hubo cuestionamientos al contenido y a la falta de consulta a las organizaciones del sector.

El rol de Patricia Bullrich para avanzar con la ley de Discapacidad. X (@PatoBullrich)

Discapacidad: quiénes podrían cobrar la pensión

El proyecto modifica el artículo 9 de la Ley 13.478 y autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la pensión no contributiva a personas de 70 años o más, a quienes estén imposibilitados para trabajar y a personas con discapacidad sin cobertura previsional. Para la pensión por discapacidad, los requisitos serían:

Acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y presentar el DNI.

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Los extranjeros deberán acreditar cinco años de residencia legal, mínima y continuada, previos a la solicitud.

No percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles , medidos de forma individual y no por grupo familiar.

No cobrar otra jubilación, retiro, pensión (contributiva o no) ni la AUH con discapacidad o la asignación familiar correspondiente.

Aprobar una evaluación socioeconómica, según lo que establezca la reglamentación.

Quien sea propietario de una vivienda deberá acreditar que es su única vivienda familiar . Las pensiones por invalidez laboral seguirán regidas por sus propias normas.

Cuánto se cobra y cómo se actualiza

El proyecto mantiene el monto actual: 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, tanto para la pensión por discapacidad como para la de invalidez laboral, con actualización según el SIPA.

Además, los aranceles de las prestaciones se actualizarían de forma automática y periódica, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, y continuaría el nomenclador único para los servicios del sector.

Pensión y trabajo formal: ya no serían excluyentes

Uno de los cambios centrales es que los titulares podrán tener un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, mientras sus ingresos no lleguen a los dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende mientras dure esa situación.

Los cambios que introduce el proyecto de ley de discapacidad.

Cuando termine la relación laboral, cualquiera sea la causa, o los ingresos vuelvan a quedar por debajo del tope, el titular podrá pedir la rehabilitación, que rige desde la fecha de la solicitud.

Auditorías con garantías

Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, hará auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos. Podrá cruzar datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer.

Si el cruce detecta un incumplimiento, deberá notificar a la persona, informar los motivos y darle un plazo para presentar su descargo. Vencido ese plazo, podrá suspender la prestación de manera preventiva.

Salud, financiamiento y deudas con prestadores

Los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la Ley 24.901 . En materia de fondos, el gasto se cubriría inicialmente con partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, con compensaciones de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro). El presupuesto del área no podrá ser inferior, en términos reales, al del año anterior.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó un mecanismo para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores.