"No somos el Gobierno del default pero no vamos a entregar la Argentina atada de pies y manos al FMI", dijo Leopoldo Moreau

"Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios", dijo esta mañana el diputado oficialista Leopoldo Moreau en una entrevista radial, al referirse a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien el diputado se encargó de aclarar que el Gobierno no propone el default , señaló: "Nos empujan al default. No somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando y de la que recién ahora estamos saliendo". Y subrayó: "No nos vamos a jugar en una timba la democracia".

En otro tramo de la entrevista que concedió a Radio con Vos, el diputado se preguntó: "¿Es peor el default?", para luego recordar: "Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue; esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía".

Déficit



"No debe ocurrir que nos impongan un techo al crecimiento", dijo en otro tramo de la entrevista el radical K, para luego advertir que "la lógica" del Fondo es "contraria al interés del país o de la sociedad".

Asimismo, el referente oficialista señaló que el déficit "no se reduce recortando gastos, sino mejorando los ingresos" cuando el FMI, opinó, "quiere imponer la misma receta de siempre; quiere aplicar políticas como el Tratado de Versalles , que terminan generando pobreza, conmociones sociales, y hasta situaciones de tensiones bélicas".

Y remató: "Nosotros tenemos una mirada distinta".

El pronóstico

Las declaraciones del diputado se producen luego de que ayer, el FMI mejorara su previsión de crecimiento para la Argentina al 3% contra la medición anterior de 2,5%.

Es una suba de medio punto contra el pronóstico de octubre del año pasado. De la misma forma, para el 2023 también aumentó el PBI previsto a 2,5%, medio punto más que en el cálculo previo.

