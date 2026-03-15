En 2026, PAMI renovó su cartilla de beneficios gratuitos para sus afiliados. Entre los más solicitados se destaca la entrega de anteojos sin costo, con cobertura total del armazón y los cristales. La prestación permite acceder cada año a un par para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien a un par de lentes bifocales. El trámite es simple, puede gestionarse de forma digital y se completa en una óptica de cartilla. El beneficio de anteojos sin cargo está disponible para todas las personas afiliadas a PAMI que cuenten con una indicación médica oftalmológica. La prestación es de carácter universal dentro de la obra social y no tiene restricciones por nivel de ingresos, siempre que el afiliado necesite lentes y cumpla con los requisitos médicos establecidos. El trámite debe iniciarlo el propio afiliado, quien, luego de ser atendido por un médico oftalmólogo de cartilla, puede elegir libremente la óptica adherida a PAMI donde gestionará sus anteojos. Una vez seleccionada la óptica, es obligatorio que el afiliado concurra personalmente para realizar la prueba, paso necesario para la correcta adaptación de los lentes. En los casos en que la persona no pueda trasladarse por motivos de salud u otras limitaciones, el proceso puede ser gestionado por un familiar o apoderado, siempre que presente la documentación correspondiente del afiliado. De esta manera, PAMI garantiza el acceso al beneficio incluso para quienes tienen dificultades de movilidad. La cobertura permite acceder, una vez por año prestacional, a un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien a un par de anteojos bifocales, según lo determine el profesional tratante. Además del par de anteojos gratis, durante 2026, PAMI sostiene un paquete de prestaciones sin cargo orientado a mejorar la salud, la movilidad y el cuidado personal de sus afiliados.