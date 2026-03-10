Los lentes son una herramienta indispensable para millones de personas. Sin embargo, el uso diario, el polvo y la limpieza incorrecta hacen que los cristales se rayen con el tiempo. Estos daños no solo afectan la estética, sino también la calidad de la visión. Por eso, especialistas en óptica comparten un truco sencillo que ayuda a mejorar el estado de las gafas sin recurrir a productos costosos. Los rayones se producen por varias razones: Aunque los tratamientos antirreflejo y endurecidos reducen el riesgo, ningún lente es inmune al desgaste. Por eso, la limpieza correcta es clave para evitar daños mayores. Muchos creen que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son efectivos, pero estos productos pueden deteriorar el recubrimiento y empeorar los rayones. Tampoco se recomienda el jabón común, ya que deja residuos que generan reflejos incómodos. Para una limpieza segura y efectiva, los expertos sugieren: Este método no elimina rayones profundos, pero reduce marcas superficiales y mejora la transparencia de los cristales. Además, prolonga la vida útil de las gafas y evita gastos innecesarios en reemplazos. La recomendación de General Ópticas se viralizó porque es económica, rápida y segura. No requiere productos caros ni herramientas especiales, y se puede aplicar en casa en menos de cinco minutos.