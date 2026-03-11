Una pregunta recurrente cada vez que una persona inicia el trámite de jubilación es si debe dejar su obra social o prepaga para pasar al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los jubilados y pensionados en Argentina. Sin embargo, existe una posibilidad para mantener la obra social a quienes desean seguir con sus médicos de siempre, tratamientos en curso o determinados planes de atención. Si una persona quiere mantener su obra social le tiene que especificar a su prestador de salud antes de que cierren los trámites de jubilación y, en consecuencia, iniciar las gestiones para mantenerlo. Sin embargo, no en todas las obras sociales está garantizado el acceso al servicio, ya que en algunos casos existen condiciones para preservarlo. Existen casos en los que la obra social se niega a prestar servicio poniendo como excusa que la persona por jubilarse se debe pasar al PAMI obligatoriamente. En estos casos se debe asesorar con un abogado, que puede lograr un amparo de salud, aunque no están garantizados los resultados exitosos. No obstante, existen casos donde las obras sociales le otorgan este beneficio a las personas que estuvieron afiliadas durante muchos años y están a punto de jubilarse. La situación cambia cuando la persona tiene contratada una prepaga, es decir una empresa de servicios de salud. En estos casos puede seguir manteniéndolo y sus aportes serán derivados a PAMI. Es decir, contará con la obra social de PAMI y la prepaga. Las personas que ya tengan PAMI podrán cambiar a otra obra social hasta una vez por año con la siguiente documentación del titular: Las personas no podrán conservar la obra social actual en simultáneo con la del PAMI. Al momento de que se acepta pasar el PAMI, se pierde la afiliación a la obra social actual. En resumen, no se puede dar vuelta atrás hasta cumplir, al menos, un año como afiliado.