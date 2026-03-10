Las personas afiliadas a PAMI deberán presentar una credencial habilitada para recibir atención médica y retirar medicamentos en farmacias a lo largo de 2026. Con el comienzo del nuevo año, el organismo detalló cuáles son los formatos que continúan siendo válidos y cómo obtenerlos en caso de extravío. La identificación es un requisito clave para validar datos personales y acceder sin inconvenientes a las prestaciones. Desde el organismo aclararon que no existe un único formato obligatorio. Los afiliados pueden utilizar cualquiera de las opciones habilitadas, siempre que estén actualizadas. Credencial digital Se puede consultar directamente desde la aplicación oficial en el celular. Permite mostrar los datos en farmacias, centros de salud y delegaciones sin necesidad de presentar documentación impresa. Credencial provisoria con código QR Disponible para descargar desde el sitio web oficial. Incluye un código que permite verificar la identidad del afiliado al momento de gestionar recetas, turnos o trámites. Credencial provisoria tipo ticket Se obtiene en terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local. El sistema imprime un comprobante válido para realizar las mismas gestiones que el resto de las credenciales. Credencial plástica tradicional Aunque ya no se emite de forma masiva, quienes aún la conservan pueden seguir utilizándola. Desde PAMI recordaron que ningún afiliado puede ser rechazado por no contar con la aplicación móvil. Cualquiera de las credenciales vigentes habilita el acceso a la cobertura médica y a la entrega de medicamentos. Para obtener la versión digital provisoria, el trámite se realiza de manera online: El archivo puede guardarse en el teléfono o imprimirse para presentarlo cuando sea necesario. Esta alternativa resulta útil en casos de pérdida, demoras administrativas o cuando no se dispone de la credencial física. Contar con una identificación válida permite: Con varias opciones habilitadas durante 2026, el organismo busca facilitar el acceso a sus servicios y evitar inconvenientes a los afiliados.