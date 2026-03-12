El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) anunció un nuevo beneficio para todos los afiliados al PAMI que se puede solicitar a través de una nueva función de la plataforma digital de la obra social. A través del sistema Mi PAMI, diseñado para centralizar servicios y trámites de manera ágil y segura, se sumó una sección denominada “Mis entregas” que permite agilizar un trámite que favorecerá a todos los beneficiairos. La nueva función permite a los afiliados consultar con mayor facilidad y rapidez el estado del envío a domicilio de sus insumos, enfocándose inicialmente en el seguimiento de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales y apósitos). Dentro de este nuevo apartado, los usuarios cuentan con dos secciones principales para organizar su información: La herramienta detalla con precisión cada etapa del envío para brindar mayor previsibilidad. El sistema indicará si el pedido se encuentra en una de estas etapas: Además del estado logístico, la plataforma permite ver el contenido específico del paquete y confirmar el domicilio registrado para la recepción. Esta medida busca ofrecer “transparencia y tranquilidad” a la vez que simplifica el proceso al mejorar la trazabilidad de los insumos y elimina trámites innecesarios o intermediarios. La obra social púbica también ofrece a sus afiliados una red de contención que garantiza el acceso gratuito a tratamientos esenciales y salud visual.Por otro lado, las gestiones se hicieron más sencillas tras la introducción de las recetas electrónicas que se gestionan directamente en farmacias y ópticas de todo el país. A través del programa de medicamentos y una entrega anual de lentes gratis, PAMI cubre desde patologías crónicas complejas hasta necesidades básicas de visión comolas siguientes: