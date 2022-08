Las visitas reservadas de Kicillof a Massa y el respaldo K a la segmentación

A la misma hora en que el equipo de Economía que comanda Sergio Massa anunciaba la segmentación de tarifas el Presidente visitaba las obras de la primera planta de baterías de litio de Argentina en La Plata y luego las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en Berisso. Se mostró distendido y lejos de las medidas que tendrán impacto económico y político.

No pasó inadvertido que otra vez Alberto Fernández estuviera rodeado de kirchneristas además del ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus; el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello y la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos Mercedes Marcó del Pont. Estuvo el anfitrión Pablo González, presidente de YPF, ex vicegobernador de Santa Cruz y ex diputado nacional siempre cercano a Máximo Kirchner. También el intendente de Ensenada, Mario Secco; el titular de Y-TEC, Roberto Salvarezza y el economista Hernán Letcher -asesor de YPF- a quien la propia Vicepresidenta destacó en un discurso para marcar sus diferencias con el ex ministro Matías Kulfas.

FOTO DE GESTIÓN Y UNIDAD

El Presidente visitó las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en Berisso, junto a ministros y referentes K

La foto del Presidente recién se difundió dos horas después de la presentación de los secretarios de Energía, Ayelén Royón, y Hacienda, Raúl Rigo, junto alos subsecretarios de Energía e Hidrocarburos y la presidenta de Aysa Malena Galmarini. De haberla distribuido antes seguramente hubiera quedado opacada por una de las noticias más importantes de su gestión.

También fue evidente en Economía el copyright compartido entre massistas y referentes K cuando al microcine ingresó, tal como estaba previsto, Federico Bernal, economista del Instituto Patria que protagonizó reiterados roces con el ex ministro Martín Guzmán.

El orden no es sólo fiscal sino, también y por ahora, político.

Que Bernal explicara la suba del gas como subsecretario de Hidrocarburos fue una ratificación más del consenso logrado entre Massa y Cristina Kirchner. No hizo falta que el ministro volviera a hablar con la Vicepresidenta sobre los detalles de la presentación, al menos según comentan en Economía.

El acuerdo sobre "la nueva distribución de subsidios" formó parte de las negociaciones de dos semanas atrás cuando el tigrense aceptó hacerse cargo de la gestión económica y tener bajo su mando las áreas de Producción, Comercio y Agroindustria.

En la noche del lunes Massa volvió a hablar con el Presidente pero tampoco en este caso para informarlo sobre la segmentación sino sobre los pasos siguientes, los anuncios que vendrán próximamente. Está pendiente la designación de su viceministro.

PUENTE A LA PLATA

Flavia Royón y Malena Galmarini rodeadas del equipo económico. En el extremo izquierdo, Federico Bernal

Con Axel Kicillof el ministro habla casi a diario. "Quienes dicen que no es así no conocen nada del vínculo fluido entre ellos" responden en oficinas platenses. Las charlas entre ambos se volvieron habituales un par de semanas antes del recambio y reformulación del área económica. Intercambian mensajes, se llaman y también han tenido encuentros personales.

Kicillof, que con frecuencia pasa por el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, como su principal asesor en materia económica, fue visto más de una vez en la oficina massista de avenida del Libertador. También hay reuniones entre referentes de la gobernación y el Ministerio.

A esa altura el orden fiscal es inevitable. Tenemos que trabajar todos juntos para que funcione, repiten los que resistían a Guzmán

Massa y el gobernador se necesitan mutuamente para el éxito de la gestión, mirada que comparte gran parte del Frente de Todos a pesar de los temores por el impacto que podrían tener las medidas sobre la clase media. Lo señalan gobernadores e intendentes, pero ninguno lo hace público.

Más allá de internas acalladas en el ala K -La Cámpora se llamó a silencio- y de la preocupación que se escucha en distintos despachos, hay una respuesta compartida cuando se consulta sobre la segmentación de medidas y el resto de los anuncios de Massa. La mayoría apoya la gestión del tigrense porque "estamos en una situación límite".



"A esta altura el ordenamiento fiscal es inevitable", admitía un dirigente que supo resistir a Guzmán mientras cerca de Kicillof, que a la hora de la conferencia recorría Dolores y Pila, repetían que "hay que trabajar todos juntos".

EL REFUGIO DE KICILLof

Axel Kicillof recorrió el parque termal de Dolores con el intendente opositor Camilo Etchevarren

Como el Presidente, el gobernador armó una agenda vinculada con la producción y apuntó hacia allí su discurso. Casi todos los martes visita algún municipio, excepto la semana pasada cuando decidió acompañar al jefe de Estado en un acto en Lomas de Zamora.

"Desde la Provincia, lo que hacemos es poner todos los esfuerzos para profundizar la reactivación y, además, para convertirla en una expansión productiva más estable, duradera y justa", destacó el mandatario en su paso por un municipio opositor que comanda nada menos que Camilo Etchevarren, el intendente que armó un acto en defensa de Mauricio Macri cuando tuvo que presentarse en la causa de las escuchas en esa ciudad.

Además de Etchevarren, con quien también Kicillof visitó el parque termanl, en la reunión con representantes del sector productivo estuvieron los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; el jefe de Asesores Carlos Bianco; y el concejal Víctor Casanovas.

En voz baja insisten lo que el propio gobernador manifestó en público al Presidente una semana atrás en el acto de inauguración del Mercado de Lomas de Zamora: "Lo vamos a ayudar".