Este miércoles, 27 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 3463 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 27 de mayo

1° 3463 11° 8817 2° 4538 12° 9371 3° 0119 13° 6671 4° 9608 14° 6037 5° 5598 15° 8830 6° 8426 16° 4039 7° 1234 17° 4325 8° 5089 18° 8582 9° 6853 19° 3035 10° 7987 20° 1445

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con El Casamiento suele simbolizar unión, compromiso y nuevos comienzos. Puede reflejar el deseo de consolidar una relación o integrar aspectos de tu vida.

Si en el sueño sientes tensión o dudas, puede señalar miedo al cambio o presión social. El contexto y tus emociones determinan si es un augurio positivo o una alerta interna.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.