Los consumidores mexicanos se verán beneficiados con la nueva medida en la canasta básica. Fuente: Freepik

El estudio Consumer Pulse México 2026 de la consultora Bain & Company revela una realidad sospechada en el contexto de la inmediatez digital y el entorno económico: el surgimiento del consumidor del “aquí y ahora”.

La consultora asegura que el consumidor mexicano está inmerso en un entorno marcado por la desaceleración económica y la presión sobre las finanzas personales por lo que están tomando decisiones más racionales, selectivas y enfocadas en obtener beneficios inmediatos.

De acuerdo con el estudio, los mexicanos mantienen una actitud resiliente y optimista respecto a su vida personal, incluso cuando muestran una menor confianza sobre el futuro económico del país, ya que alrededor del 58% cree que la situación del país estará igual o peor en cinco años.

Esta dualidad está transformando la manera en que consumen: hoy buscan soluciones prácticas, administran cuidadosamente su presupuesto y esperan resultados inmediatos de las marcas, los retailers y los servicios con los que interactúan.

La investigación, que en México recoge la opinión de aproximadamente 1,700 consumidores, también muestra que la lealtad está cambiando.

Aunque el 79% de los consumidores participa en programas de fidelización, las expectativas han evolucionado. Los mexicanos ya no están dispuestos a esperar largos periodos para obtener recompensas; buscan beneficios tangibles e inmediatos, como descuentos directos, promociones personalizadas y esquemas de cashback. La lealtad ya no depende únicamente de acumular puntos, sino de generar valor visible desde el primer momento.

Sobre todo en un contexto donde el 32% afirma que su ingreso solo le alcanza para bienes y servicios esenciales. El 68% de los consumidores utilizó algún tipo de crédito durante el último año, principalmente para atender emergencias, realizar compras esenciales de supermercado o cubrir gastos básicos.

Este comportamiento refleja una mayor necesidad de administrar cuidadosamente los recursos disponibles y explica por qué los consumidores están priorizando categorías esenciales y buscando alternativas que representen ahorros reales.

Según los hallazgos de Bain & Company, para reducir gastos, los hogares recortan principalmente en alcohol (42%), restaurantes (41%) y comida a domicilio (36%), especialmente en los segmentos de ingresos bajos y medios.

Las empresas deberán adaptarse a consumidores más informados, más exigentes y con prioridades distintas a las de hace algunos años, concluye el estudio. En este contexto, las oportunidades de crecimiento estarán cada vez más ligadas a la capacidad de ofrecer valor real, simplificar la experiencia del consumidor y responder de manera efectiva a sus necesidades más inmediatas.