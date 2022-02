Las 5 líneas de acción que los países del G7 quieren impulsar en la Argentina

En medio de las negociaciones del gobierno con el FMI y las quejas permanentes de empresas extranjeras por las políticas restrictivas de Alberto Fernández, los embajadores de los países del G7, uno de los grupos de países más poderosos del mundo, debatieron en Buenos Aires la estrategia para instrumentar en la Argentina cinco "áreas de acción" en diferentes campos de la geopolítica mundial.

A lo largo de un encuentro reservado que se realizó la semana pasada en la embajada de Alemania en Buenos Aires, los delegados del G7 analizaron "con mucha expectativa" los pormenores del acuerdo de Argentina con el Fondo, se repasaron las limitaciones al comercio que impone el gobierno y la reciente gira de Alberto Fernández por China y Rusia.

Sin embargo, el tema central de la reunión de los embajadores fue la necesidad de llevar adelante en Argentina las cinco líneas de acción que Alemania, como presidente pro témpore del G7, se propuso expandir a nivel global para este año.

Según confiaron a El Cronista fuentes diplomáticas que participaron del encuentro en la embajada de Alemania, el anfitrión Ulrich Sante expuso los ejes de debate ante sus pares Reid Douglas Sirrs (Canadá), Fabrizio Lucentini (Italia), Claudia Scherer-Effosse (Francia), Marc Stanley (Estados Unidos), Kirsty Hayes (Reino Unido), Takahiro Nakamae (Japón) y el embajador de la Unión Europea (UE) en la Argentina, Amador Sánchez Rico.

"Nos encontramos como representantes del G7 en Argentina para intercambiar observaciones en la área de la política internacional y sobre el desarrollo de la situación geopolítica en la región . preside la G7 en 2022", escribió el embajador alemán como anfitrión del encuentro en su cuenta de Twitter. La embajadora de Francia contestó el gesto con otro tuit: "Gracias Ulrich por la invitación a compartir información y análisis entre socios del G7 que tienen una presencia económica importante en Argentina".

A la vez, varios de los presentes comentaron en reserva a El Cronista que la reunión de trabajo del G7 en Buenos Aires contempló una evaluación de la marcha de la economía argentina, de las negociaciones con el FMI y se evaluaron las quejas reiteradas que muchas empresas de estos países radicadas en el país comentan a diario por el cepo cambiario, los límites a las importaciones y los inconvenientes para girar dividendos , entre otras cosas.

También hubo coincidencias entre los embajadores del G7 que el acuerdo de la Argentina con el FMI será una suerte de "brújula" para encaminar la alicaída economía y dar previsibilidad al gobierno de Alberto Fernández. Y se analizó el conflicto de Rusia con Ucrania donde el G7 pide a las naciones que haya una solución pacífica.

No obstante, todas las fuentes consultadas dijeron en que el eje central del encuentro en la embajada de Alemania se sustentó en la idea de desplegar al máximo las siguientes cinco líneas de acción del G7 que se propuso Alemania para este año a nivel global:

1- UN PLANETA SOSTENIBLE: Alemania como presidente temporal del G7 buscará "alianzas sólidas para el progreso en la protección del clima", especialmente a través del establecimiento de un club climático internacional abierto y cooperativo, en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Esto es, acelerar la transición energética global. La Argentina en este sentido avala el acuerdo de País sobre cambio climático y esto es un avance para esta agenda.

2- ESTABILIDAD ECONOMICA Y TRANSFORMACION: La intención del G7 es "establecer el rumbo para la recuperación económica, la estabilidad financiera y para un sistema económico global sostenible, social y justo". Bajo su presidencia del G7, el gobierno alemán cree firmemente que una transformación ecológica y socialmente justa puede ir de la mano con la prosperidad económica. "Es por eso que el enfoque compartido en la recuperación económica sostenible y el crecimiento inclusivo es importante" , sostienen en los informes recientes del G7.

La idea es trabajar dentro del G7 para dar forma a la recuperación de la economía global, que aún se está recuperando de los efectos de la pandemia, al mismo tiempo que establece el rumbo para un futuro sostenible. En la práctica, esto implicará en la Argentina reforzar la cooperación entre los países del G7 y el gobierno de Alberto Fernández.

3- VIDAS SANAS: Así reza el tercer punto del documento que plantea un fortalecimiento de la salud mundial con preparación y respuesta ante pandemias y una arquitectura sanitaria internacional mejorada. La intención es lograr el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de vacunar al 70 por ciento de la población mundial contra el coronavirus para mediados de 2022, una campaña mundial de vacunación que "requerirá una aceleración sustancial".

Por lo tanto, a través de su Presidencia del G7, Alemania está promoviendo el apoyo a todos los pilares del Acelerador ACT, incluido su pilar de vacunación COVAX, así como la producción local de vacunas en los países en desarrollo. En este punto en la reunión de embajadores se mencionó la fuerte colaboración que hubo del gobierno argentino con las autoridades de la OMS y la fundación Covax para distribuir la vacuna contra el Covid en Argentina.

4- INVERSION EN UN FUTURO MEJOR: la idea del G7 es "promover el desarrollo sostenible y las infraestructuras, ampliar las alianzas en materia de clima, energía y desarrollo, así como el compromiso con la paz y la seguridad".

En este punto Alemania tiene como objetivo utilizar su presidencia del G7 para promover la cooperación internacional para el desarrollo sostenible en el espíritu de la Agenda 2030 y desde el G7 lanzará una iniciativa de infraestructura y asumirá un papel global más fuerte en la promoción de infraestructura social, económica y ecológicamente sostenible junto con las condiciones marco pertinentes.

5- JUNTOS SOMOS MAS FUERTES: El lema del G7 desplegado por Alemania busca la idea de colaborar con Argentina, en este caso, por "sociedades abiertas, resilientes y equitativas en cuanto al género y los derechos humanos, defendiendo las democracias liberales, la participación social, la libertad de ciencia y de prensa, combatiendo la desinformación, impulsando el orden digital y el progreso digital".

Sobre esta base se habló de difundir los valores comunes tomando "una posición clara en relación con las crisis internacionales e iniciaremos soluciones para que las implemente la comunidad intrnacional". En este punto se analizó la actual situación de invasión de Rusia sobre Ucrania en donde los países del G7 exigen un "involucramiento proactivo".

La Presidencia del G7 es un proceso de trabajo de todo el año. Las reuniones de los ministros especialistas del G7 tienen un papel clave que desempeñar: se llevan a cabo junto con la reunión cumbre de los jefes de estado y de gobierno.

Además, los países anfitriones y representantes de organizaciones internacionales seleccionadas son invitados regularmente a asistir a la Cumbre del G7. A través de su Presidencia del G7, Alemania continuará promoviendo y desarrollando los objetivos de igualdad de género del G7 junto con el Consejo Asesor de Igualdad de Género del G7.

El Canciller Federal también llevará a cabo un diálogo integral con la sociedad civil. Con este fin, se reunirá durante este año con actores no estatales de empresas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos , ciencia , think tanks , mujeres y jóvenes.

El Grupo de los Siete (G7) es un foro informal de las principales naciones industrializadas y democracias. Además de Alemania, también incluye Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y los Estados Unidos de América. La Unión Europea también está representada en todas las reuniones del G7. La Presidencia rota entre los miembros anualmente.