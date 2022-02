Conflicto Rusia-Ucrania: este telegrama de 1946 predice gran parte de la política exterior de Putin hoy

En 1946, la creciente agresividad del Kremlin desconcertaba a Washington. Para explicarlo, George Kennan, diplomático estadounidense en Moscú, escribió su "Telegrama largo" de 5400 palabras . Un año después, amplió sus opiniones en un artículo anónimo para la revista Foreign Affairs. Sus escritos inspiraron la política occidental de "contención" de la Unión Soviética, que se mantuvo durante toda la guerra fría, aunque Kennan a menudo consideró que se volvió demasiado agresiva y militarizada. A finales de su vida (murió a los 101 años en 2005), se opuso a la expansión de la OTAN en Europa del Este.

Rusófilo que siempre quiso escribir una biografía de Chejov, Kennan tenía una visión amplia del pensamiento ruso. En algunos puntos, sus escritos anticipan inquietantemente a Vladimir Putin, quien, como oficial de carrera del KGB, es un hijo del sistema soviético. Kennan todavía puede ayudarnos a interpretar a Rusia, en la crisis actual y más allá.

La creencia central del Kremlin, explicó entonces, era que un Occidente hostil se derrumbaría bajo sus propias contradicciones . Los gobernantes rusos, escribía, veían al "mundo exterior como... portador de gérmenes de una enfermedad progresiva y destinado a ser sacudido por crecientes convulsiones internas". Un día, la URSS daría el "golpe de gracia" a Occidente.

Putin heredó esta visión del mundo, y sus experiencias de vida las reforzaron perversamente. En 1989, destinado en Dresde, vio cómo Alemania Oriental se derrumbaba bajo sus propias contradicciones. En 1991, su propio Estado le siguió. Así que puede imaginar fácilmente que las sociedades occidentales también se derrumban .

Para acelerar su colapso, advirtió Kennan, Rusia "estimulará todas las formas de desunión" en Occidente. "Los pobres se enfrentarán a los ricos, los negros a los blancos, los jóvenes a los viejos, los recién llegados a los residentes establecidos, etc." Mucho de esto se haría en el "plano subterráneo .. por agencias de las que el Gobierno soviético no admite responsabilidad" , escribió, anticipando las actuales granjas de trolls rusas.

Kennan también advirtió sobre los intentos del Kremlin de dividir las alianzas occidentales, lo que ayuda a explicar las cinco horas de conversaciones de Putin con el francés Emmanuel Macron . Y dijo que Moscú alentaba a "elementos occidentales", en su mayoría comunistas, cuyas opiniones coincidían con los intereses soviéticos. La generación actual de compañeros de viaje pro-Kremlin o anti-OTAN incluye a Donald Trump, Tucker Carlson, Gerhard Schröder, Marine Le Pen y Jeremy Corbyn.

Rusia combate a Occidente con falsedades, advertía Kennan: "La dirección es libre de plantear con fines tácticos cualquier tesis particular que encuentre útil para la causa en un momento determinado". Así que l os funcionarios rusos niegan hoy haber amenazado a Ucrania, mientras dicen que las "provocaciones" occidentales podrían provocar una invasión .

Kennan era mucho más cálido con el "pueblo ruso". Eran, "en general, amistosos con el mundo exterior... deseosos de medir con él los talentos que son conscientes de poseer, deseosos sobre todo de vivir en paz". En 1946, añadió, los rusos de a pie estaban cada vez más desilusionados: "Nunca desde el final de la guerra civil la masa del pueblo ruso ha estado emocionalmente más alejada de las doctrinas del Partido Comunista".

Los rusos de hoy están igualmente desencantados. Putin solía ser intocable. De 1999 a 2013, el PBI per cápita ruso se multiplicó por doce hasta los u$s 15.974, según estimaciones del Banco Mundial. Luego vino la anexión de Crimea por parte de Putin, que agradó al público. Pero de 2014 a 2020, el PBI per cápita cayó un 37%, mientras la corrupción se hacía cada vez más flagrante. Ahora, Putin ha gestionado mal la pandemia. El descenso de la población rusa de más de un millón de habitantes el año pasado fue el peor desde el colapso de la URSS.

Al igual que los gobernantes soviéticos de la época de Kennan, Putin moviliza el apoyo popular advirtiendo sobre la invasión occidental. Pero la amenaza extranjera es ilusoria. Ninguna democracia occidental ha atacado a Rusia o a sus vecinos en un siglo . Rusia, única autora de invasiones en su región desde 1945, reclama el manto de víctima.

¿Qué hará Putin en Ucrania? Kennan subrayó que los gobernantes rusos eran cautelosos. No tenían prisa por provocar el inevitable colapso de Occidente. Esto significaba que las potencias occidentales podían disuadirlos mediante una "contención firme" sin llegar a la guerra. Supongo que Kennan vería el armamento occidental de Ucrania como una forma astuta de aumentar el precio de la invasión rusa . Su análisis implica que Putin podría dar otro mordisco a Ucrania, pero no intentar una ocupación a largo plazo.

Kennan advirtió a Washington que no debía tratar de humillar al Kremlin. Occidente debería ser capaz de mantenerse firme, escribió. Después de todo, su participación en la URSS era "notablemente pequeña. No tenemos inversiones que proteger, ni comercio que perder". Esto es menos cierto hoy en día. La dependencia alemana de los gasoductos rusos y el papel de Londres como lavadero del dinero de la élite putinista crean grietas en la alianza de Occidente .