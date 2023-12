La "mileidependencia" ya se asomó al poder. A una semana de convertirse en el nuevo presidente de la Argentina el libertario Javier Milei ya tiene diagramado un esquema con los trazos gruesos de su futuro gobierno que expone una impronta inusual y polémica para el país que viene.

Desde que ganó el balotaje a Sergio Massa y empezó a rodar como presidente electo Milei no paró un segundo. Armado de equipos, viaje a Estados Unidos, definiciones tajantes de la economía y elaboración de las primeras medidas forman parte del nuevo escenario que se figura el nuevo jefe de Estado.

El próximo domingo Milei será ungido presidente de la Argentina y hasta ahora ya esbozó los siguientes 10 ejes de su gobierno :

1-El gabinete.

En el armado del equipo que lo acompañarán a Milei dirigentes con una fuerte impronta de Juntos por el Cambio como Luis "Toto" Caputo y Patricia Bullrich en dos áreas clave como Economía y Seguridad. Para el designado ministro del Interior, Guillermo Francos ello "no significa que Macri compró acciones" del nuevo gobierno. Milei completó su gabinete con Diana Mondino (Cancillería), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Sandra Petovello (Capital Humano), Eduardo Chirillo (Energía), Cuneo Libarona (Justicia), Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete) y su hermana Karina como secretaria de la Presidencia. Se trata de un gabinete variopinto que contiene figuras que nunca estuvieron en la política y otras con mucho rodaje.

2-Paquete de leyes y espadas propias.

Milei eludió las presiones de Macri para poner a sus hombres en el Congreso y se quedó con las presidencias de ambas cámaras legislativas, los violetas Martín Menem en Diputados y Francisco Paoltroni en el Senado. Así, se armó de un poder propio y ya preparó un proyecto de ley ómnibus y la nueva ley de ministerios para enviar al Congreso el 11 de diciembre. Según pudo saber El Cronista, en el paquete de ley ómnibus estará contemplada la reforma del Estado, los lineamientos a grandes rasgos de las privatizaciones que quieren llevar adelante, rebajas de impuestos y cambios profundos en política energética y laboral.

3-La economía que viene.

Milei no sólo adelantó algunas medidas que tomará como las privatizaciones, la eliminación de gastos en obra pública y el recorte en 5 puntos del PBI además de una baja del déficit vía las Leliqs. También adelantó que en los próximos tiempos "va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica". Además, dijo que la inflación en baja se notará recién en el 2025.



4-Política exterior.

La designada canciller ya dio lineamientos de lo que será la nueva Cancillería "sin ataduras ideológicas" como le dijo a El Cronista. Esto implicará una política exterior más pragmática y con perfil económico-comercial. En Estados Unidos designarán a Gerardo Werthein como embajador y en Brasil seguirá Daniel Scioli. No hay muchas definiciones más en ese campo. Ni siquiera en China hay definido un embajador, lo que muestra que no será eje central de su gobierno. La charla de Milei con el Papa de 8 minutos por teléfono también marcó que no habrá roces futuros con el Vaticano como se pensaba.

5-Relación con EE.UU.

Milei viajó a Washington antes de asumir para darle una prioridad a Washington en su agenda. Durante la reunión en la Casa Blanca con Jack Sullivan, secretario de Seguridad Nacional, adelantó el alineamiento automático que tendrá la Argentina con Estados Unidos. También el embajador norteamericano Marc Stanley dijo a El Cronista que "Milei tiene intenciones en resolver las ineficiencias económicas".

6-Política social.

Ya se definió que la única cartera que tendrá "billetera abierta" es la de Capital Humano de Petovello. Se trata del área sensible de manejo de planes sociales para tener pacificada a la calle. Pero Milei adelantó también su declaración de guerra contra la dirigencia piquetera al decir que eliminará intermediarios. Belliboni del Polo Obrero ya declaró que quiere que al gobierno nuevo "le vaya muy mal". Petovello no tiene intenciones ni siquiera de dialogar con esos referentes de movimientos sociales.

7-Gobernadores en alerta.

El designado ministro del Interior ya adelantó a los gobernadores que "no hay más plata" para obra pública. Habrá unas 3000 obras frenadas en todo el país. Francos anunció también que para compensar el agujero fiscal que dejó Massa con la eliminación de Ganancias y Compre sin IVA se avalarían aumentos de impuestos provinciales. La relación con los gobernadores no será fácil pero varios peronistas ya adelantaron "gobernabilidad asegurada".

8-Relación con la Justicia.

Con el nombramiento de Cuneo Libarona como ministro de Justicia y su expresión de que "no vamos a usar a la justicia para perseguir a nadie", Milei definió la relación que tendrá con los jueces. Además, la visita del designado ministro de Justicia a los miembros de la Corte dejó en claro que se vienen "tiempos de pacificación". La designación del menemista Rodolfo Barra como Procurador también es una muestra de que buscará asegurarse solidez en términos de debates legales que se vienen.

9-Seguridad.

Con la designación de Bullrich en un área sensible como Seguridad Milei buscó dar una señal de que mostrará dureza ante la protesta en las calles y persecución a los narcotraficantes. "Seré implacable contra el crimen", dijo Bullrich ni bien Milei confirmó su designación. Esto implicará la redefinición de la estructura actual de las fuerzas de seguridad y dejar atrás lo que la futura ministra considera "años de relajamiento" con el crimen organizado durante la gestión de Alberto Fernández.

10-"Mileidependencia".

El presidente electo se definió como un " workaholic ", es decir, adicto al trabajo. Ya lo demostró en los días que sucedieron al balotaje con una vorágine nunca vista de reuniones y definiciones por minuto. Además, Milei adelantó que trabajará desde la quinta de Olivos para no perder tiempo en viajes a la Casa Rosada . Esto muestra del ritmo que tendrá el nuevo gobierno.