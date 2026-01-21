El acuerdo del siglo: qué gana y qué arriesga Argentina con el tratado Mercosur-UE

Este miércoles, el Parlamento Europeo puso en pausa el acuerdo firmado el fin de semana entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Esto se debe a que se remitió el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su revisión.

En particular, la corte comunitaria revisará si este es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

La decisión fue habilitada este miércoles con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, números suficientes para dar luz verde a la moción que cuestiona si el acuerdo UE-Mercosur respeta los tratados del Viejo Continente.

La novedad surge luego de que este sábado las autoridades europeas y latinoamericanas se reunieran en Asunción, Paraguay, para firmar el acuerdo que la UE aprobó de forma preliminar tras 20 años de negociaciones.

Reuters

Allí, el presidente Javier Milei y en canciller Pablo Quirno participaron en representación de la Argentina. Tras esto, en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso que realizó el Ejecutivo esta semana, se dispuso el tratamiento del acuerdo.

Sin embargo, la definición del Poder Legislativo Nacional también quedará en suspenso tras el revés que llega desde Europa.

Los argumentos para revisar el acuerdo UE-Mercosur en la Justicia

Uno de los principales argumentos que esgrimieron los representantes europeos que votaron a favor de suspender el acuerdo para su revisión en la Justicia gira en torno a la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye este.

Son varios los diputados europeos que temen que esto afecte a la autonomía regulatoria de la UE.

Además, también objetan la base legal elegida para la aprobación del acuerdo, que permite que los capítulos centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.

Antes de la definición, diferentes voces dentro del Parlamento Europeo avisaron que se trataría de una votación muy ajustada y advirtieron en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE.

Esto toma especial relevancia ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

De qué se trata el acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las importaciones en materia de automóviles, maquinaria, vinos y otros productos europeos, así como las exportaciones de materias primas (carne, productos de pesca, azúcar, arroz, soja) del bloque sudamericano.