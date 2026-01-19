En esta noticia Qué temas se tratarán en las sesiones extraordinarias de febrero

Este lunes, a través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias del Congreso para el mes de febrero.

La convocatoria se extenderá desde el lunes 2 hasta el viernes 27 de febrero con el objetivo de tratar y aprobar una serie de proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo.

En particular, el oficialismo apuesta a lograr un tratamiento exprés de la reforma laboral en ambas cámaras, un punto que finalmente quedó de lado en las extraordinarias de diciembre, cuando se aprobó el Presupuesto 2026.

Además del proyecto de modernización laboral, el Gobierno volvió a incluir su propuesta de modificación de la Ley de Glaciares tal como ocurrió en diciembre, cuando no se avanzó con el tema.

La norma, que porta las firmas del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hace uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución, que le otorgan al Ejecutivo el poder de llamar a sesiones extraordinarias del Congreso y disponer el temario.

Qué temas se tratarán en las sesiones extraordinarias de febrero

Tras lograr la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre, el Gobierno también se envalentona con la luz verde para la reforma laboral en el marco de un Congreso mucho más amigable tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término del año pasado.

Para la convocatoria de febrero, el Ejecutivo le pidió al Congreso tratar cuatro temas clave: