La tajante advertencia de Ricardo Arriazu al gobierno de Javier Milei: "Odio el cepo, pero..."

En medio de una desaceleración de la inflación y estabilidad del dólar -con una brecha cambiaria cercana al 10% -, el gobierno de Javier Milei evalúa los pasos a seguir para eliminar el cepo cambiario en 2025.

Así lo informaron el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes sostuvieron que se están dando las condiciones para que esta medida sea efectiva. " Si tenemos apoyo externo, lo solucionamos antes ", anticipó el mandatario.

En ese sentido, el reconocido economista Ricardo Arriazu señaló que "la Argentina no se puede dar el lujo de equivocarse, no puede estar un paso adelante, un paso atrás, solamente hay que hacerlo (eliminar el cepo) cuando tengamos confianza y seguridad ".

Asimismo, coincide con la política del Gobierno de eliminar el cepo "de a poco", mientras el líder de La Libertad Avanza (LLA) remarcó que la caída del riesgo país - cerca de los 700 puntos básicos - hace "más fácil" quitar esa restricción sobre los tipos de cambio.

Por qué no hay que eliminar el cepo a destiempo, según Ricardo Arriazu

Para Arriazu, "con u$s 40.000 millones por importaciones no pagas que había en diciembre pasado y u$s 11.000 millones de reservas netas negativas", era utópico pensar en eliminar el cepo.

Arriazu se mostró a favor de no haber eliminado el cepo a destiempo

"Odio el cepo, pero odio mucho más el colapso social que se produciría si se lo saca a destiempo ", precisó el economista, quien a su vez aclaró que "habríamos tenido hiperinflación automática".

Por otro lado, en el marco de un encuentro de la Cámara Franco Argentina, hizo referencia a la desaceleración de la inflación y dijo que para que continúe bajo esta tendencia " hay que disminuir la tasa de devaluación ".

En base a ello, sostuvo que "esperaba 140% (de alza en los precios) para este año, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) decía 250%, y va a terminar en 120%. Incluso, proyectó que en 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será del 20%.

" La Argentina tiene que restaurar los equilibrios macroeconómicos para evitar las grandes crisis y eliminar el famoso costo argentino para que pueda desarrollar en forma plena su capacidad ", puntualizó.

Qué necesita Argentina para eliminar el cepo cambiario, según Javier Milei

En diálogo con La Nación+, el presidente Milei señaló que tienen que darse tres condiciones para que el país elimine el cepo cambiario. Una de ellas es que, durante los próximos tres meses , la inflación se ubique aproximadamente en 2,5%.

Milei aseguró que la baja del riesgo país hace "más fácil" el plan del Gobierno para intentar eliminar el cepo