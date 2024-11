Javier Milei vs. Victoria Villarruel: los 5 cruces que llevaron a la ruptura

La crisis entre Javier Milei y Victoria Villarruel parece haber llegado a un punto de no retorno, luego de varios cortocircuitos que desgastaron un vínculo que se acaba de romper esta semana.

Los fuertes dardos del presidente contra su vice en una entrevista televisiva el miércoles por la noche dejaron un mensaje contundente y la ruptura entre los protagonistas de la fórmula ganadora en 2023 ya es un hecho.

A continuación, un repaso cronológico de las peleas más fuertes y los tensos cruces entre Milei y Villarruel.

Polémica por el DNU en el Senado

Al margen de las primeras diferencias que se encendieron antes de asumir (la decisión de Milei de no dejarla a cargo de Seguridad y Defensa), el primer gran desencuentro ocurrió en marzo cuando Villarruel incluyó en el Senado el tratamiento del mega DNU 70/2023 y que finalmente fue rechazado.

A contramano de los planes del mandatario y en abierto desafío, la vicepresidenta justificó su decisión al asegurar que "sin institucionalidad no hay gobierno".

Francos expuso la bronca de la Casa Rosada al deslizar que Villarruel "podría haber evitado" el tratamiento del DNU.

Pelea con Karina Milei por el tuit de Francia

Sin duda, la tensión entre la titular del Senado y la Secretaría General de Presidencia es otro secreto a voces. "Es brava, pero yo también", llegó a confesar Villarruel en la famosa entrevista donde tildó a Milei de "pobre jamoncito".

Fue en ese contexto que Villarruel se metió en la controversia por el video que se viralizó en julio de Enzo Fernández, apuntado por cantar canciones racistas contra Francia en los festejos de la obtención de la Copa América.

Para defenderlo, la vice salió con un polémico mensaje donde señaló al Estado europeo como un "país colonialista", lo que provocó una fuerte polémica en ese país.

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y... pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

La hermana del presidente debió tomar cartas en el asunto y resolver lo antes posible el asunto en la Embajada de Francia, donde tuvo que pedir disculpas por los dichos de la vicepresidenta.

Diferencias marcadas por la candidatura de Lijo para la Corte Suprema

Otro elemento que marcó distancias entre Milei y Villarruel fue la postura crítica que adoptó la vicepresidenta frente al candidato del gobernante para integrar la Corte Suprema.

Fueron varias oportunidades donde Villarruel apuntó con dureza contra Ariel Lijo, considerando su postulación como "controversial".

"No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial", señaló en agosto pasado.

Villarruel cuestionó a Ariel Lijo, el candidato de Milei a integrar la Corte Suprema.

"Todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible; y no es este el caso", lanzó en aquel momento.

La polémica foto de Villarruel con Isabel

Hace unas semanas atrás, Villarruel fue a España a visitar a la exmandataria María Estela Martínez de Perón donde compartieron una foto. La cosa no quedó ahí y la vicepresidenta inauguró un busto en su honor en Casa Rosada.

La situación fue otro conflicto que desgastó más el vínculo con Milei, quien rechazó el homenaje a la ex jefa de Estado.

"Yo no lo hubiera hecho", sostuvo el mandatario en una entrevista. "Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales, profesionales", lanzó.

Milei y su lapidaria definición contra Villarruel: "Está más cerca de la casta"

Finalmente, la entrevista de anoche de Milei desnudó todas las diferencias internas y concretó la ruptura definitiva.

"Ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones (...) tampoco participa en las reuniones de gabinete", dijo el presidente y afirmó: "Ella en su visión muchas de las cosas de lo que nosotros hacemos, está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que es lo que nosotros llamamos la casta".

Una vez más, el mismo enfrentamiento que ocurrió con Cristina Kirchner y Julio Cobos y con la misma titular del PJ con Alberto Fernández vuelve a ocurrir. La disputa definitiva entre Milei y Villarruel acaba de comenzar. Solo la historia dirá cómo terminará.