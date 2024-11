"Nubarrón muy grande": la advertencia del gurú del blue por un DNU clave para Milei

Salvador Di Stefano, conocido como el gurú del dólar blue, puso la lupa sobre el debate del próximo martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará voltear el DNU que le permite al Gobierno de Javier Milei reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso.

En ese sentido, el analista se mostró preocupado por la reacción que puede llegar a tener los mercados si el oficialismo sufre un derrota legislativa a lo que podría sumarse otro revés si no logra aprobar el Presupuesto 2025.

"Hay un nubarrón muy grande a metros", aseveró Di Stefano en diálogo por Radio El Observador respecto a una semana decisiva para el Gobierno.

En esa línea, recordó que "cada vez que el presidente obtuvo una victoria política, los mercados reaccionaron favorablemente y bajó el riesgo país", por lo que dio un hecho que un resultado contrario provocaría un retroceso en estas variables.

"Si hay una noticia no tan favorable, como es este mix de no aprobación del presupuesto o que se desactive el DNU, en el mercado puede haber una toma de ganancias superior. Así que los nubarrones me parece que están por el lado de la política", subrayó.

¿Habrá recuperación del salario en 2025?: la sentencia del gurú del blue

Pese a destacar un escenario muy promisorio desde lo económico, Di Stefano reconoció que "la gente todavía no recuperó el poder adquisitivo de salario" a raíz de un crecimiento de la canasta de gastos.

"La luz, el gas, combustible, la educación de los niños, la prepaga, aumentó más que la inflación. Entonces el bolsillo del asalariado todavía está mal", remarcó.

Acto seguido, afirmó que este sector empezará a notar una mejoría en su bolsillo entre "marzo y abril del 2025" tras finalizar el ajuste de las tarifas que lleva a cabo el Gobierno.

De todas formas, aclaró: "No va a ser inmediata la recuperación. Yo siempre dije que en el 2024 la actividad iba a caer y que en el 2025 va a subir. Pero cuidado: cuando suba vamos a volver a estar en el mismo lugar que en diciembre del 2023".

El consultor argumentó su postura al señalar que la Argentina "chocó tres veces" en los últimos años: durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, durante la pandemia y en el final de la gestión de Alberto Fernández.

"Él que les diga que vamos a salir en lo inmediato, le está mintiendo. Porque hay que arreglar tres choques consecutivos que tuvo el país", subrayó antes de recordar que no hay crecimiento desde "hace seis años".

"Hasta que la gente no se autoconvenza que este es un proceso que va a perdurar en el tiempo y que los logros se van a sostener, va a ser difícil que la economía salga adelante", insistió y terminó con un guiño de confianza a la actual administración: "Confío en que las medidas que se están tomando son muy duras, pero van a ser satisfactorias en el mediano y largo plazo".