La tajante advertencia de Martín Redrado al Gobierno: "No va a haber inversiones"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, analizó este sábado los recientes anuncios del ministro Luis Caputo y reconoció que esperaba directivas más concretas en relación con la posible salida del cepo cambiario.

"Lo que tenemos que hacer, y lo que faltó ayer en el anuncio, es hablar de cómo allanar el camino para liberar el cepo. Es uno de los temas más cruciales que estábamos esperando que se toque ayer y no pasó", manifestó el economista en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, Redrado reconoció que las reservas no son suficientes para avanzar con la liberación, pero propuso un plan más gradual a través del cual se podrían ir eliminado restricciones todas las semanas.

"Es cierto que no se han acumulado reservas, las reservas netas y brutas desde el 31 de marzo al día de hoy están aproximadamente al mismo nivel. Pero yo planteo una dinámica en la que sacar el cepo sea un arte y no una ciencia, sacar una a una las restricciones que se han puesto los últimos tres o cuatro años con una secuencia", explicó.



"Me hubiera gustado que el ministro (Caputo) planteara ayer que todos los jueves el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores van a ir sacando una a una las restricciones que tiene el cepo cambiario. Un jubilado, por ejemplo, no puede comprar los 200 dólares que compraba antes. Yo propongo ir sacando todas las semanas restricciones como esas. No hay dólares para levantarlo inmediatamente, pero sí se puede ir desarmando de a poco, planteando un sendero", completó.

Para Redrado, levantar el cepo es crucial para la llegada de inversiones, incluso más que la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"El cepo es la principal traba para que puedan venir inversiones. Se acaba de aprobar el RIGI, pero yo que estoy en contacto permanente con el exterior, la primera pregunta que hace un inversor no es si va a tener el RIGI o no, es a qué precio del dólar entra y a qué precio del dólar puede salir. Mientras tenga cepo, no va a haber inversiones en Argentina", aseveró.

Un canje de deuda con incentivo para los bancos y recuperación en L

Redrado también se refirió a la iniciativa del Gobierno que busca reemplazar pasivos remunerados del Central por pasivos remunerados del Tesoro.

Para el economista, es clave plantear incentivos para que los bancos realicen el canje voluntariamente.

"Los bancos tendrán que hacer un canje voluntario de próximamente 15 billones de pesos, que es la deuda que hoy el BCRA acarrea con ellos. Es una operación voluntaria y depende mucho de cómo se instrument e. Hay que generar incentivos para que el banco pueda transformar esta nueva deuda en crédito ", analizó.

"Algunos de estos incentivos pueden ser que a los nuevos bonos que tomen los bancos voluntariamente se le reduzcan los encajes sobre depósitos a la vista, o que estos bonos puedan constituir capitales mínimos. El secreto para que esto salga bien es transformar esta deuda en crédito al sector privado", concluyó.

Finalmente, al hablar del famoso rebote en V con el que insisten desde el Gobierno, señaló: "La recuperación no va a ser en V, va a ser en forma de L. Todavía no tocamos piso, algo que probablemente pase en estos meses".