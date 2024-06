Caputo le restó importancia a la escalada del dólar blue: "No es un mercado relevante"

El ministro Luis Caputo encabezó este viernes una sorpresiva conferencia de prensa en la que marcó los lineamientos de la segunda etapa del plan económico del Gobierno.

Junto a Santiago Bausili, el titular de la cartera de Economía adelantó que se buscará terminar con los intereses que el Banco Central paga por pasivos remunerados, y fijó las condiciones para salir del cepo y bajar el impuesto PAIS.

Tras la primera parte de la conferencia, los funcionarios del Gobierno nacional dieron paso a las preguntas de los periodistas presentes, una de las cuales apuntó a la reciente escalada del dólar blue, algo a lo que Caputo le restó importancia.

"No, no me preocupa. El dólar blue es un mercado donde se operan escasamente cinco o diez millones de dólares por día, no es un mercado relevante", respondió.

Además, y en la misma respuesta, el ministro hizo referencia a cómo impactarán los cambios de esta segunda etapa del plan económico en el día a día de la gente.

"Todo esto va a impactar positivamente porque este programa refuerza el sendero de desinflación. No solo hay déficit cero, hay emisión cero. Entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, qué indicación mas fuerte podemos dar que decir que se acaba la emisión en pesos, es una cosa fuertísima", insistió.

"Esto no es algo improvisado, si ustedes se acuerdan, en mi primera o segunda entrevista dije que en pocos meses el bien escaso iba a ser el peso. Primero lo fuimos reduciendo en términos reales, y ahora que ese proceso se terminó, lo estamos reforzando con mayor autonomía del BCRA para manejar su política monetaria con la tasa de interés y garantizando que no va a haber más emisión a menos que no sea por compra de dólares", completó.

"No habrá devaluación, se mantiene el crawling peg y el dólar blend, y sigue el cepo"

En un intento por salir al cruce de las presiones del mercado para devaluar otra vez, Caputo y Bausili rechazaron la posibilidad de depreciar la moneda, ratificaron el crawling peg del 2% mensual, el dólar blend 80/20 para exportadores y dijeron que por ahora el cepo cambiario continúa.

"No estamos enamorados del cepo, pero por ahora no están las condiciones para levantarlo ", explicó el jefe del Palacio de Hacienda.

"La salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha; nos hemos fijado parámetros que implican orden macroeconómico para que estemos lo más seguros posibles y que no genere ningún sobresalto que implica un riesgo para la gente", agregó.

El ministro insistió, además, en que "aún no hay fecha para la salida del cepo" y ratificó que se bajará la alícuota del impuesto PAIS una vez que empiece a ingresar más plata por la reforma impositiva, "seguramente entre agosto y septiembre".