La inversión se derrumbó 23%: cuántos dólares podrían ingresar ahora con el RIGI

En la previa de la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la inversión se derrumbó 23,4% interanual en mayo, según el último informe de la consultora de Orlando Ferreres. En los primeros 5 meses del año, acumula un baja del 21,1%.

Sin embargo, según estimaciones privadas, la aprobación del RIGI podría implicar inversiones por u$s 12 mil millones, de las cuales hasta u$s 3000 millones podrían materializarse este año.

Caída de la inversión

La caída de la inversión es preocupante, debido a que será la parte de la demanda agregada que impulsará la recuperación del PBI, según el plan del Gobierno.

El dato de la caída en la inversión se explica porque el componente de maquinaria y equipo se contrajo en 23% interanual en mayo. En detalle, los equipos importados registraron una caída de 33,2%, mientras que los de origen nacional bajaron 9,8%. En tanto, el componente sobre construcción se contrajo 23,7% interanual.

En diálogo con El Cronista, Fausto Spotorno, miembro del grupo de asesores del presidente, Javier Milei, explicó: "El dato de inversión está empujado por la caída en la compra de maquinaria, sobre todo importada. Hay que recordar que el año pasado, con el ´plan Platita´ y las importaciones con deuda comercial, hubo una especie de burbuja en maquinaria, y ahora eso se terminó".

Del lado de la construcción, Spotorno consideró que se vio muy impactada debido a que obra pública prácticamente no hay. Y en la privada lo que se recuperó fue el sector inmobiliario. "Todavía no creo que se traslade a nuevas construcciones, sino a las que estén terminándose", afirmó. Sobre las construcciones corporativas, en empresas o fábricas, el economista anticipó: "Eso va a llevar más tiempo, hasta que Argentina termine todo el proceso de transición y se sepa el estado de la economía hacia adelante".

Cuántos dólares entrarán por el RIGI

Mauro Mazza, analista financiero de Bull Market, estimó que el RIGI podría implicar anuncios de inversiones por u$s 12.000 millones, mayormente en litio, cobre y transporte petrolero. "También podría haber en infraestructura portuaria", agregó.

De esos anuncios, entre u$s 2.500 o u$s 3000 millones "podrían entrar este año", anticipó Mazza. Como ingresan por el mercado financiero, vía CCL o MEP, "muchas empresas estarán interesadas en entrar primero para capturar el tipo de cambio más alto en el paralelo", analizó. Por lo cual, el esquema de inversiones tendrá un impacto macroeconómico para "contener la brecha cambiaria hasta fin de año".

Del otro lado, otros analistas consideran que la desventaja de que entre por el CCL y no por el MULC implicará que no habrá ningún tipo de acumulación de reservas. Además, no está claro cuáles serán nuevas inversiones o cuáles ya estaban previstas y esperaron a que se realice una rebaja de impuestos.

Con el RIGI no alcanza

Para muchos empresarios, el RIGI es una condición necesaria para invertir, pero no suficiente. Spotorno consideró: "No alcanzará sólo con el nuevo régimen, el Gobierno deberá consolidar las cifras macro, y ofrecer un contexto político y económico previsible y confiable para atraer nuevas inversiones".

En esa línea, consideró que las primeras que invertirán serán las compañías de capitales nacionales para expandirse. "No vemos toda la economía en modo inversión. Todavía hay muchos problemas con los dividendos y la deuda comercial, lo que frena el interés de las extranjeras por invertir", agregó Spotorno.

En el sector privado hay coincidencia de que gran parte de las inversiones se darán en el sector energético. De hecho, esta semana, el consultor Emmanuel Álvarez Agis reveló en Camarco que cuando era viceministro de Economía de Axel Kicillof le preguntó a las autoridades de Chevron por qué habían decidido invertir u$s 3500 millones en un país con cepo. "Me contestó que invierten en países donde por el aire circulan misiles", contó sobre la conversación, tras la estatización de YPF. En ese sentido, dijo que lo que más va a primar es la "rentabilidad", más que la "estabilidad".

En esa línea, Diego Trabucco, CEO de Aconcagua Energía afirmó que el sector energético está en un punto de inflación: "Es la gran oportunidad para Argentina para los próximos años", afirmó. Sin embargo, en un ecuentro virtual organizado por la Amcham, aseguró: "Para que se puedan ejecutar inversiones tienen que darse determinadas condiciones regulatorias que aporten mayor claridad, sobre todo en sectores como la generación de energía eléctrica".