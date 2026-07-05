El presidente Javier Milei compartió un encendido mensaje en el marco de las celebraciones por el 4 de julio en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el mandatario no solo envió sus felicitaciones al pueblo norteamericano, sino que trazó un paralelismo histórico entre los valores fundacionales de ambos países para lanzar una advertencia a la oposición en Argentina.

En el texto, Milei destacó que hace 250 años se fundó una república bajo la premisa de que todos los hombres poseen “derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, elementos que, según su visión, convirtieron a EE.UU. en el “opuesto absoluto” del comunismo.

Crítica a la oposición

Inmediatamente, el Presidente vinculó esos principios con los orígenes de la Argentina, definiéndola históricamente como una democracia liberal destinada a proteger esos mismos principios.

La frase más disruptiva del comunicado llegó al momento de calificar a quienes disienten de su programa de gobierno y de sus reformas estructurales. “Quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, sentenció de manera tajante.

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ 🇺🇸 🇦🇷



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026

Geopolítica y el guiño al trumpismo

La declaración presidencial no solo recalienta la interna doméstica en un contexto de tensiones legislativas y económicas, sino que también ratifica el fuerte alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington. En su mensaje, Milei adoptó la retórica de campaña de Donald Trump al señalar que poner estos valores en el centro “es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego”.

Hacia el cierre del mensaje, el jefe de Estado proyectó su ambición de liderazgo regional de cara a los próximos años. Tras desear un feliz Día de la Independencia a los ciudadanos estadounidenses, concluyó con un desafío explícito: “Cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur”.