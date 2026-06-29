En esta noticia La reactivación de la agenda

La salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destrabó la paralización del Senado y dejó a un lado los pedidos de interpelación por presunto enriquecimiento ilícito que se acumularon en el último mes. Patricia Bullrich consiguió así aire para avanzar con los proyectos del Ejecutivo y revitalizar su propia posición política.

La foto del jueves fue atípica, la sesión en el Senado que convocó el propio oficialismo quedó vacía de quórum. No se presentaron los peronistas, y el bloque libertario no terminó por sentarse.

Desde el riñón que responde a Patricia Bullrich respondieron que la decisión fue “no dejarse cascotear” por una oposición encendida contra el jefe de Gabinete.

El peronismo respondió que la falta de quórum se debió a que ni los aliados quieren blindar a Adorni en el Congreso.

La realidad es que lo que se vio el jueves fue una estrategia del oficialismo para evitar la discusión y también imposibilidad de retomar la agenda. Esto se desactivó el sábado, con la partida del exjefe de Gabinete, y el domingo con el ingreso de Diego Santilli en su posición.

Santilli no sólo es un vínculo clave de Karina Milei con Cristian Ritondo en la Provincia de Buenos Aires, sino también es un hábil negociador con los gobernadores que son clave para conseguir que se sancionen proyectos como el Super RIGI, la modificación de la Ley de Tierras o la Ley de Sociedades.

Por su parte, Bullrich quiere mostrar gestión, quiere la foto de las victorias legislativas. Según voces allegadas, eso no podía suceder si el tema de conversación es sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

Esto se vio claro en la bienvenida de la jefa de bloque a Diego Santilli.

“Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos”, aseguró la senadora a través de su cuenta de X.

Además, Bullrich no se midió en tirar un palo para el exjefe de Gabinete.

“Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”, aseveró.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 25 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado).- Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado

Voces calificadas contaron a El Cronista que la jefa de bloque habría calificado de “estúpido” a Manuel Adorni luego de que este redobló la apuesta ante el Senado.

Bullrich había acordado durante la última reunión de labor parlamentaria patear la interpelación, tratar el tema en la Comisión de Acuerdos y cancelar el informe de gestión que iba a tener lugar el 2 de julio .

“Ningún senador quiere reconocerlo como jefe de Gabinete, no hicieron preguntas, sería venir para que se haga una interpelación de hecho”, expresó una fuente allegada al bloque.

Minutos después del fin de la reunión de labor parlamentaria, el exvocero publicó un mensaje desafiante.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, había dicho el jefe de Gabinete.

Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 23, 2026

Ese desafío es interpretado por parte del seno de Bullrich como una cuestión propia de Adorni. “ Habla con Karina todos los días, aunque a veces no esté de acuerdo, hablan ”, aseguró alguien del entorno en diálogo con El Cronista.

Según la explicación oficial entonces, Patricia Bullrich no abrió el recinto y no dio quórum para la propia sesión.

Con el ingreso de Santilli, Bullrich tendría un colaborador para seguir con la agenda del gobierno nacional y por su parte la senadora podría mantener su plataforma política para mostrarse en caso de quizás una posible candidatura.

La reactivación de la agenda

Desde la UCR el jueves pasado remarcaron que “cumplieron con su responsabilidad en el recinto” pero que “la sesión se cayó por falta de quórum”.

“La agenda legislativa del Senado no puede seguir paralizada por disputas políticas ajenas a las urgencias del país”.

Desde la UCR, los más cercanos a Milei, aseguraron a El Cronista que esta situación con Adorni está obstaculizando la aprobación de proyectos. Ahora, con la partida del jefe de Gabinete, los radicales podrían mostrarse más abiertos a cooperar.

Lo mismo puede ser cierto para los peronistas provinciales, quienes la semana pasada habían dicho que el gobierno debe encargarse de Adorni.

Entre los principales puntos figuraban para el tratamiento este jueves estaban de pliegos diplomáticos y de siete jueces enviados por el Poder Ejecutivo, además del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

“ Estan los votos ”, aseguró una voz libertaria en diálogo con este medio. Sin embargo, mientras no se termine el tema Adorni, el Senado no se mueve.

En este sentido, en el Senado se volverá a dar curso esta semana la posibilidad de tratar la inviolabilidad de Propiedad Privada, que incluye la modificación a la Ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego.

Esta última sufriría algunas modificaciones en el recinto, para poder obtener el voto de los aliados. Esto lo confirmaron fuentes allegadas al oficialismo en diálogo con El Cronista.

Son los artículos que tratan específicamente la cuestión de la Ley de Tierras y la posibilidad de compra de particulares extranjeros y las restricciones para Estados extranjeros .

En este sentido, desde el oficialismo estarían negociando un límite de cantidad de tierras que los extranjeros podrían comprar. “Están tirando números y no está cerrada la cantidad kilómetros que tendrá como límite”, afirmó una voz interna en el bloque libertario a El Cronista.

Además, habrían agregado un paso clave, para la compra de tierras por parte de extranjeros la solicitud debería pasar por el Congreso Nacional.

Desde el oficialismo consideran que ya tienen el proyecto cerrado y los votos están. El final, está abierto ahora que el Senado podría reactivarse, cómo pedían los alfiles de Bullrich.