LLA va a proponer un Plan B para la ficha limpia y apunta a los "feudos provinciales"

El presidente Javier Milei les prometió a diputados del PRO que pondrá en discusión un nuevo proyecto de Ficha Limpia, que ayer se cayó por segunda vez consecutiva en Diputados. El anuncio se da en el marco de la c ontroversia mediática que se generó ayer entre los sectores que impulsaban la medida con el oficialismo, a quienes les achacaron que se movieron poco para buscar el número del quórum.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que tanto Milei como el gobierno en general " están a favor de la Ficha Limpia " porque "la corrupción no puede gobernar la Argentina". Según confirmó, el nuevo proyecto contará con "correcciones que contará con el asesoramiento del doctor Alejandro Fargosi", uno de los abogados que más suele participar en los paneles de televisión, ámbito en el que se conocieron ambos.

" Una vez que esté, se va a poner en tratamiento en el Congreso ", afirmaron fuentes de la Presidencia a El Cronista. Aunque está todo indeterminado, la idea es agarrar la iniciativa impulsada por el PRO y hacerle modificaciones en algunos puntos, todos sugeridos por Fargosi.

Se trata de una decisión que se tomó hace menos de un día: ayer por la noche, Milei llamó a la principal espada legislativa del PRO en Diputados, Silvia Lospennato, y le comunicó su intención de trabajar en un proyecto mancomunado. Aunque no ahondan en tecnicismos, desde la Casa Rosada transmitieron que buscan que "los jueces de feudos provinciales no puedan armar causas a pedido de los gobernadores y meter en cana a los buenos".

La Cámara de Diputados fracasó en el intento de poner en debate Ficha Limpia.

" La reforma busca que los malos no les impidan a los buenos a competir en las elecciones ", sintetizaron cerca del libertario. En el PRO no tienen mayores novedades de lo conversado con Lospennato. "Que nos cuente ella a ver qué podemos hacer", se resignan.

Una altísima fuente del Ejecutivo comentó en diálogo con El Cronista que buscan conformar una mesa técnica con el PRO y actores de la sociedad civil que construya un nuevo marco normativo. "Nosotros acompañamos por gentileza, pero el proyecto era tan malo que por eso no se aprobó".

El proyecto de Ficha Limpia que se buscaba poner en tratamiento ayer impide a que las personas con condenas confirmadas por la Cámara de Casación se presenten a competir en elecciones . Esto es algo que abarca a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de los reproches del espacio amarillo, en la Casa Rosada se excusan de que no era una iniciativa propia y que no hay ninguna alianza con Unión por la Patria. En el Congreso corre el rumor de que los peronistas K y no-K habrían amenazado a Martín Menem con no renovarle el mandato como presidente de la Cámara de Diputados; aunque las versiones no fueron confirmadas por este medio.

Para evitar cualquier tipo de sospecha, cerca de Menem ya se atajaban horas de que inicie el debate y recordaban que, al igual que como viene haciendo el libertario desde que preside la cámara, no iba a dar más de media hora para ver si se conseguía el quórum : una costumbre que se ha cumplido a medias por otras gestiones.

Minutos después de caída la sesión en Diputados por el proyecto de Ficha Limpia, los usuarios en redes sociales del PRO y de La Libertad Avanza comenzaron a discutir sobre la iniciativa que impulsaba el bloque amarillo. Algunos, libertarios de pura cepa reconocían no estar de acuerdos con esa regulación .

Acusaciones cruzadas entre LLA y PRO

El influyente tuitero, Daniel Parisini (mejor conocido como "el Gordo Dan"), aseguró que en Estados Unidos "los demócratas lo condenaron a Trump con una causa inventada" y advirtió: "No se coman las curvas de los socialdemócratas de centro izquierda".

" Acompañamos parte de lo que se estructuró ahí y nos parece bien. No nos íbamos a inmolar por esa discusión que no es nuestra ", afirmaba un alto funcionario del gobierno al ser consultado por El Cronista. LLA formó parte del debate en comisiones, dio las firmas, y la gran mayoría de sus diputados estuvieron sentados ayer para tratar de lograr el quórum. No se pudo.

En Estados Unidos, con ficha limpia, Trump NO hubiese podido competir. Porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócratas bienpensantes de centro izquierda. — DAN (@GordoDan_) November 28, 2024

Caída la sesión, desde el PRO apuntaron contra los principales dirigentes libertarios por la ausencia de algunos de sus diputados. Uno de ellos esgrimió una excusa por demás inusual. "Comí fiambres", dijo el tucumano Gerardo Huesen (LLA), uno de los dos que acusaron descompostura.

"El PRO salió a instalar que si iban los 8 diputados nuestros la sesión hubiera tenido quórum. No es así", dicen cerca del Presidente, en donde reconocen que cuando supieron que los espacios clave no darían las bancas, dieron libertad de acción a sus diputados. Al final hubo 116 presentes y 141 ausentes, lejos de los 129 que se requieren para impulsar un proyecto.

"Nosotros somos el único espacio con el currículum limpio y por eso somos los más interesados en este proyecto", resaltó Adorni, en una frase que puede ser interpretada como un palo al PRO.

La respuesta no tardó en llegar. La cuenta institucional del PRO Argentina replicó una dura publicación de la exdiputada Laura Alonso contra el vocero: "¿Ud. cree que no vemos que la gran cortina de humo 'mandamos otro proyecto', 'Milei comprometido aka Alberto furioso' y lo 'lidera Fargosi' que ni es legislador, es HUMO que permitirá que condenados por corrupción sean candidatos probablemente obtengan fueros?".

Yo le quiero preguntar con respeto a @madorni: ¿los diputados de LLA que firmaron el dictamen de #FichaLimpia este año y bajaron al recinto dos veces, estaban equivocados o siguieron el mandato presidencial del 1 de marzo?

¿Ud cree que no vemos que la gran cortina de humo... — Laura Alonso %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@lauritalonso) November 29, 2024

Ayer por la noche, la cuenta de X atribuida al asesor presidencial, Santiago Caputo, tuiteó ayer que "regla Número 1 de la política argentina: Si algo hace llorar a Talerico y sus secuaces está bien". La aludida es la abogada macrista María Eugenia Talerico, quien afirmó que LLA pactó "con la delincuencia y eso, hipoteca nuestro futuro".

"Los que somos más viejos todavía recordamos cuando Marcos Peña recibió la carpeta completa del FBI sobre CFK y la guardó en un cajón para polarizar en la elección", afirmó la cuenta libertaria.