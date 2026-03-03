Tras meses taimada, la interna entre Javier Milei y sus funcionarios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escena en los últimos días con una serie de episodios que profundizaron la grieta entre las cabezas del Poder Ejecutivo. Ahora, luego de un frío saludo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso este domingo, Villarruel fue contundente en sus redes sociales y asumió que el oficialismo “quiere su renuncia”. Lo dijo en respuesta a las críticas del actual diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, este lunes por la noche. Es que, en diálogo con TN, el legislador aseguró que la vicepresidenta es “funcional a la oposición” y apuesta al “fracaso del Gobierno”. Frente a esto, Villarruel contestó prácticamente en vivo a través de sus redes sociales con un mensaje contra el exministro por la gestión de IOSFA, la obra social de los militares. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, señaló a través de la red social X. Y profundizó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que, antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”. Luego de esto, continuó respondiendo a distintos usuarios con frases contundentes. Entre ellas, disparó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds”. En diálogo con TN, Luis Petri llamó a la vicepresidenta “funcional a la oposición” y criticó su actitud en la apertura de sesiones del domingo, cuando utilizó su celular en distintas oportunidades durante el discurso de Milei. “No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, dijo. Además, la acusó de ser “funcional a la oposición” por sus presuntos vínculos con el peronismo: “Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”. Luego, Petri se refirió a la frase de Milei en su discurso, en el que criticó a quiénes “soñaron con abrazar el sillón de Rivadavia” en referencia a la titular del Senado. “Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”, manifestó finalmente. Mientras tanto, Villarruel no dudó en responderle a través de sus redes sociales, donde se muestra altamente activa. Tras las críticas por IOSFA, agregó: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”. En otra de sus respuestas en redes a un usuario que aseveró que Milei debe tener “pruebas más que contundentes” de su relación con la oposición, disparó: “El que calla mientras un presidente acusa solo ejerce respeto. No es el ámbito de contradecir a nadie”. Y sumó: “Creo en la libertad y en que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política y yo no represento el pasado. Slds”. Los nuevos comentarios surgen en un momento en el que se reavivan las tensiones internas entre los funcionarios cercanos a Milei y la vicepresidenta, prácticamente dejada de lado por el oficialismo. Es que, días atrás, Villarruel le asestó al Gobierno donde más le duele: con críticas hacia su política económica. También a través de redes, apuntó contra la apertura comercial y se metió de lleno en el debate por la industria nacional que enfrenta al oficialismo con los “empresarios prebendarios”, como los llaman. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista”, remarcó. Tras esto, y con crítica de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, de por medio, el evento clave que mostró el quiebre entre ambos fue la Asamblea Legislativa de este domingo, con un frío saludo entre ambos, que se mostraron distantes durante toda la noche. Es que, tal como adelantó Nicolás Gallardo en una columna exclusiva para El Cronista, los principales estrategas políticos de Javier Milei ven con detenimiento el aumento del perfil de la vicepresidenta, quien retomó sus giras por el interior y mantiene actividad casi diaria en redes, con cuestionamientos en los últimos días a la política industrial del Gobierno.