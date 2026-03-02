En el marco de las escuetas imágenes oficiales entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones extraordinarias, la cadena nacional apenas mostró el despliegue de seguridad en momentos que el presidente y la vice se acercaban al recinto. La transmisión oficial evitó mostrar los forcejeos entre los custodios del mandatario y la titular del Senado. Hubo empujones entre ellos debido a que priorizaban que su funcionario no quede opacado en el plano televisivo. No había comunicación entre los efectivos, solo algunos susurros mientras se intentaban desplazar. “Lo vi, me pareció innecesario. La mayoría no sabe la diferencia, pero fue fuerte ver que se peleen por un plano”, dijo a El Cronista un colaborador del líder libertario. Días antes, la comitiva oficial se aseguró que la cadena no enfoque el momento del encuentro entre Milei y Villarruel y que no aparezca el rostro de la exdiputada en el discurso. Una hora antes de la asamblea legislativa, el presidente se mostraba ansioso en Casa Rosada. Les preguntaba a sus principales asesores si podía ir antes al Congreso. Le comentaron que, por una cuestión del protocolo, no podía llegar antes de 20:50. A su vez, le aclaraban que la ceremonia no podía adelantarse, por lo que debía esperar con Villarruel en el ingreso del Congreso. Fueron razones suficientes para que decline esa idea. En medio de la comitiva oficial que transportaba al presidente hacía el Congreso y previo a la cadena nacional, se vivió un momento de tensión fuera de las cámaras. La Casa Militar y otras fuerzas detectaron a una mujer encapuchada con una mochila cercana al vallado que protegía el camino que debía hacer Milei. Su accionar sospechoso llamó la atención y la cápsula debió frenarse en la Avenida Rivadavia antes de llegar a Montevideo. Intervino la división de explosivos sobre ese bolso. Fue demorada unos minutos hasta verificar que no había peligro. A los 10 minutos de los incesantes enfrentamientos verbales entre el mandatario y los legisladores, se retiraron dos senadores: la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza. “Delirante”, “hablás de ética, pero mostrá tu doctorado”, “chanta”, fueron algunos de los gritos de diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, mientras algunos le mostraban tres dedos de su mano. En ese contexto, la diputada fueguina Andrea Freites confrontó con el asesor Santiago Caputo, quien estaba en un palco. El consultor también mantuvo tensos intercambios en esa misma distancia con los diputados de Izquierda y Juan Grabois. Acto seguido al cierre del discurso de Milei, los legisladores oficialistas viajaron a la Quinta de Olivos, con motivo de una cena con empanadas, donde cada uno “pagaba su plato”. Por su parte, la apertura de sesiones significó la reaparición pública del economista Demian Reidel, uno de los principales amigos del presidente, quien renunció a comienzos de febrero a su cargo directivo de la empresa estatal Nucleoeléctrica, tras acusaciones por sobreprecios en licitaciones. Se mostró en un palco, sonriente y al lado de su colega Miguel Ángel Boggiano. En tanto, el Gobierno vivió con nerviosismo cómo la AFA anunció las gestiones para favorecer el rescate del gendarme Nahuel Gallo. Mientras caminaban destino al despacho de Martín Menem, dos altos funcionarios del Gabinete buscaron minimizar las intervenciones de Claudio Tapia: “Está claro quién realmente lo buscó. Fuimos nosotros. Que no quieran vender pescado podrido. Que no quieran confundir a la gente, la gente no es tonta”.