La millonaria cifra que deberá pagar Fernando Espinoza por la causa de abuso sexual, ¿qué pena podría recibir?

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por los delitos de abuso sexual y desobediencia, a raíz de una denuncia formulada por una joven de 35 años que trabajó como secretaria privada en el municipio bonaerense en 2021.



El caso estuvo a punto de cerrarse a pedido de la fiscalía, luego de que la víctima se fuera del país y no hubiera incentivado la continuidad del proceso legal. Sin embargo, la jueza María Fabiana Galleti llevó adelante el procesamiento del jefe comunal y ordenó un millonario embargo.



Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual, ¿cuál será la pena?



Según se detalla en el fallo, la magistrada no ordenó la detención del jefe comunal pero sí dispuso un embargo de $ 1.500.000. Además, mantuvo la prohibición del contacto con la denunciante, algo que el intendente habría infringido tiempo atrás.

Si bien Espinoza rechazó los cargos en su contra, la jueza consideró su descargo como " un vano intento de mejorar su comprometida situación procesal, habida cuenta que basa su defensa en cuestionar a la víctima a lo largo del desarrollo de esta causa ".

"El relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa ", enfrentó en el escrito.



¿De qué se acusa a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza?



En la causa, la joven denunció que el dirigente abusó sexualmente mediante tocamientos en el interior del departamento donde ella vivía en la Capital Federal, el 10 de mayo de 2021.



"Quédate tranquila. Siempre te tuve ganas, va a estar todo bien" , le habría dicho el intendente a la joven, a quien conoció por ser la pareja de un amigo empresario.

Según indica la causa, la denunciante empezó a trabajar como secretaria privada en la Municipalidad de La Matanza, donde la registraron bajo el nombre falso de "María Minucci". Días después de su ingreso, Espinoza le indicó en tres oportunidades que iría a cenar a su casa.

" Fue una imposición como algo decidido por él. Me intimidó, no tenía opción de decir que no. Terminé aceptando, pero presionada ", detalló en su testimonio.

En la tercera cena ocurrieron los presuntos hechos de abuso sexual, luego de que el acusado se desnudara y le ordenará a la joven que le hiciera masajes. " Se desabotonaba la camisa y me insistía con que no tuviera miedo porque las mujeres de sus amigos para él tenían bigote ", denunció.

Procesan a Fernando Espinoza.

De acuerdo a lo detallado en el escrito, tras la negativa de la denunciante, el imputado se quedó en " ropa interior " y "la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama ".

Fue en ese momento, tal como amplió Infobae, en el que él " intentó quitarle las prendas que vestía en contra de su voluntad, lo que habría llevado a que le rompiera la camisa que tenía puesta" . Frente al rechazo de la joven, Espinoza se retiró enojado " con mirada agresiva y amenazante ", relató.