El histórico dirigente social y actual concejal de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, explicó los motivos detrás de su sorpresivo acercamiento a la gestión del intendente peronista Fernando Espinoza y trazó un crudo diagnóstico sobre el impacto de las políticas de Javier Milei en el conurbano. En una entrevista con el programa Cuentas Claras de El Cronista Stream, el referente de la cooperativa La Juanita aseguró que el salto responde a la necesidad de intervenir directamente frente a una crisis extrema. “Siempre quise estar en el Ejecutivo de La Matanza porque es ahí donde se cambia la realidad, porque en lo legislativo si no tenés mayoría y poder, no tenés posibilidad”, remarcó. Su decisión generó fuerte impacto político, marcando una ruptura con la estructura de Juntos por el Cambio, aunque destacó que mantuvo el diálogo con su histórica referente. “¿Qué me dijo Carrió cuando se enteró que iba a trabajar con Fernando Espinoza? Que no estaba de acuerdo, por supuesto”, reconoció. Sin embargo, detalló el escenario que impulsó su salida: “Ella entendió lo que yo veía con la realidad de la gente y me dijo que en La Matanza me habían dejado solo, me pusieron cuatro listas, el PRO y sus aliados me soltaron la mano, no podía ganar ni loco así. La única que me acompañó siempre fue Carrió, aún con nuestras diferencias. Yo tomé esta postura a los cinco días que ganó Milei, porque con él no voy ni hasta la esquina”. El eje de su preocupación radica en el profundo deterioro del entramado social y el retiro de la contención estatal. “Yo vivo en Laferrere, en el mismo barrio hace 20 años. Y tomé la decisión porque la situación que pasa la gente es dramática, no tiene para comer. Hay gente que trabajó toda la vida en una empresa y ahora anda pidiendo un paquete de fideos. Esto está absolutamente peor que antes y no se ve perspectiva de salida. Ni en el 2001 fue así”, recordó. Sobre este punto, criticó con dureza el enfoque libertario: “Milei ha venido a romper eso, no vivíamos en un paraíso, pero ahora no tenés perspectiva, y eso genera mucha violencia. ¿Cómo le decís a tus hijos que tienen que estudiar si no tenés el boleto para pagarles el colectivo?”. Flores también cuestionó además el ajuste sobre el sistema previsional y desestimó las recientes cifras oficiales del INDEC al contrastarlas con la calle. “Dicen que hay un problema con las jubilaciones por que hay mucha gente con más de 80 años, un ministro dijo eso, ¿cómo puede ser? La jubilación no es un gasto del Estado, es un aporte que hacen los trabajadores y es un fondo de sustentabilidad que le han manoteado para lograr el déficit cero”, disparó. Además, fue escéptico con los números de pobreza: “Lo de la estadística de la pobreza es una trampa, una macana, la realidad es otra. No siempre las estadísticas marcan la realidad de la gente”. Para graficar el plan económico nacional, dejó una dura definición: “¿A alguien que está enfermo cómo lo curás? Matándolo, eso es lo que opina Milei”. Frente a los cuestionamientos sobre su reciente alianza política, el dirigente no esquivó la polémica y reveló el acuerdo productivo que selló con el Ejecutivo municipal. “¿Si siento que Espinoza me está usando para limpiar su imagen? Yo lo pensé mucho, y hay un momento en que decís que si te usan para que la gente viva mejor, es bienvenido”, admitió. Y detalló: “Tuve varias conversaciones con Espinoza, él me dijo que quería generar diez mil puestos de trabajo en La Matanza y quería que yo lo ayudara a armar cooperativas de trabajo sustentables, como hicimos nosotros en La Juanita. A mí eso me pareció honesto, por eso empecé a trabajar con él. Necesitamos esos puestos de trabajo de la manera más rápida posible”. Por último, Flores tomó distancia de la coyuntura electoral y de las disputas internas de la oposición, alertando sobre el agotamiento social. Tras asegurar que “el kirchnerismo ha sido una etapa, no es la salida”, fue consultado sobre una posible postulación del gobernador bonaerense. “¿Si iría en una lista con Kicillof? No me meto en la interna del peronismo, ese es uno de sus problemas serios del partido, porque se pelean entre ellos y la gente está abajo. Una vez que se defina veré qué pasa. Si Kicillof es el candidato a presidente, veré. No me preocupan las elecciones. El problema es hoy (...) Yo no creo que vaya a estar en alguna lista”, sostuvo. A modo de cierre, trazó un paralelismo con el final de los años noventa: “En el barrio hay muchos votantes de Milei que me dicen que están arrepentidos. Y proliferaron las ferias de barrio, en cualquier casa hay una feria. Se está agotando la paciencia. Pero no hay alternativas, hay un proceso de búsqueda”.