Dólar en alza: ¿habrá una devaluación? Qué va a pasar con el tipo de cambio según este economista

El dólar blue continúa en alza, luego de que este martes incrementará $ 40 su valor en la apertura de los mercados. En este marco, crece la incertidumbre acerca de cuáles serán los próximos movimientos del Gobierno en relación a la política cambiaria y la cotización del dólar oficial.

Este lunes, la divisa paralela aumentó unos $ 60 y se posicionó a $ 1.180 para la venta. Actualmente el valor ascendió a $ 1220. Es decir que solamente en mayo subió más de un 13,5%, una tasa que sería superior a la inflación proyectada para el mes.

En cambio, el dólar oficial se mantiene en $ 866,5 para la compra y de $ 906,5 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. ¿Cuáles son las expectativas del mercado en relación a esta divisa estadounidense?

¿Qué pasará con el dólar en los próximos meses?



De acuerdo al planteo del economista Alexis Poet, " hay que posicionarse en las expectativas del mercado y de la gente " para ver cuáles serán los próximos saltos del dólar oficial y libre en el país.

" Si vemos el dólar futuro a diciembre está en $ 1140. Si para fin de año está en ese precio es porque no se esperan grandes movimientos en el tipo de cambio ", aseguró el economista, quien se desempeñó como auditor en la Gerencia de Deuda Pública y en la Gerencia de Cuenta de Inversión de la Auditoría General de la Nación.

En este sentido, Poet argumentó en diálogo con Jorge Pizarro, para Radio Rivadavia, que " las expectativas siguen siendo las que marcan el ritmo, por lo menos en la economía ". Por este motivo son " fundamentales " para evaluar cuál será la coyuntura que deberá atravesar el Gobierno, destacó.

Según los últimos datos recolectados en una encuesta realizada en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), " más del 50% de los encuestados dicen que el tipo de cambio va a estar estable ", remarcó el también docente universitario. Además, sostuvo que " más del 60% dice que la economía va a mejorar en el próximo año y que la inflación está estable o va a bajar ".

¿Qué pasará con el dólar en 2024?





Esto también se refleja, según el economista, en diferentes sectores como la construcción o las empresas chicas y medianas. " El empresario pyme cree que acá en los próximos meses no va a estar mejor, pero no va a estar peor. No va a tener modificaciones en empleo, ni situación financiera, ni ventas" , agregó.

¿A cuánto llegará el dólar en 2024?



Desde el pasado diciembre, el ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo mantiene el crawling peg (microdevaluaciones diarias) de incrementar un 2% mensual el tipo de cambio oficial. De continuarse esta metodología, el dólar debería cerrar el 2024 a un valor cercano a los $ 1050.

Sin embargo, según FocusEconomics el dólar oficial alcanzaría a fin de año un valor de $ 1549,2. Es decir que se espera una aceleración en la devaluación, en relación a lo proyectado por el Gobierno.