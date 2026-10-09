La Corte Suprema restableció los límites para la compra de tierra por extranjeros: los ejes de su decisión

Luego de la Corte Suprema restituyera este viernes de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, el Gobierno ve aliviado que no habrá quórum la semana que viene para derogar el DNU 70/2023 pero mantendrá su estrategia de volver a negociar los límites a la compra de tierras a extranjeros en el marco del proyecto de Propiedad Privada.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fue convocado por La Libertad Avanza ayer, a fines de abrir nuevamente el debate por tierras rurales para que la oposición no consiga quórum para rechazar el DNU que derogó la ley 26.737 en su articulo 154. Ahora, con el nuevo fallo del Supremo, las chances de que la oposición reúna el quórum se terminaron de hundir , ya que la ley volvió a entrar en vigencia.

Si bien el DNU 70 reúne múltiples desregulaciones, fue específicamente el fallo de la Corte de la semana pasada -que descongeló la derogación de la Ley de Tierras contemplada en el decreto- lo que impulsó a la oposición a llevar adelante la iniciativa. La convocaron para el 15, justo el día de la Marcha Federal Universitaria, junto con los dictámenes por Endeudamiento y Discapacidad.

La nueva acordada de la Corte, que se resolvió esta mañana con dos conjueces, fue un gran alivio para el oficialismo ya que, si ya antes del fallo de esta mañana la oposición tenía difícil reunir la mayoría de los 129 para la sesión, ahora quedaron aún más lejos de conseguirlo.

Desde LLA por ahora dicen que mantendrán firme la idea de volver a dar el debate por el capítulo de Tierras en el marco de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto que contempla endurecimiento para Expropiaciones y Desalojos. El plenario está convocado para el próximo martes a las 16, el día antes de la sesión .

Debaten proyectos sobre desendeudamiento en Diputados. Diputados

“Seguimos firmes con Tierras”, dijeron desde el oficialismo. La intención era retomar el esquema de límites que había negociado con sus aliados durante el tratamiento en el Senado y que finalmente no prosperó:

La Ley 26.737 prohíbe que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal . También fija un máximo del 30% de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad y límites por titular, entre otras restricciones.

En cambio, el acuerdo que naufragó con los aliados elevaba el tope al 25% y lo aplicaba solo a nivel provincial y nacional . Además, otorgaba mayor autonomía a las provincias para fiscalizar la titularidad y establecía restricciones específicas para los Estados extranjeros. La negociación cayó junto con el capítulo de ley de Manejo de Fuego.

NA

La oposición, pese a las circunstancias, mantiene firme la iniciativa y por ahora descartan incluso sacar el DNU del temario para asegurarse el apoyo por los demás proyectos , según le aseguraron a El Cronista. Los bloques que convocaron a la sesión se pronunciaron sobre el fallo y todos ratificaron la intención de sostener la derogación de todo el DNU 70/23 , pese a no tener los votos.

Desde Unión por la Patria vincularon la decisión de la Corte con la movilización de los últimos días. “ Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible , la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023”, señalaron desde el bloque.

El diputado nacional Pablo Juliano habló del “péndulo jurídico de un país gobernado a decretazos”. “Diez días después del fallo contra el CECIM, la Corte vuelve a frenar de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras. La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial”, sostuvo.

Qué dijo la Corte

El máximo tribunal suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina en la causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie. La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación .

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia . Para separar este expediente del anterior, la Corte distinguió ambos casos porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que el de CECIM -al cual le rechazaron la legitimación- había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

Rosenkrantz se diferenció con una dura crítica al propio tribunal y entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. “ El descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten” , advirtió.

La cronología de las causas

Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche, junto con las comunidades aborígenes Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

El presidente Milei saludando a los jueces de la Corte Suprema en la Asamblea Legislativa - Foto: Perfil

En paralelo había avanzado la demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, el cual derivó primero en la suspensión preventiva de la aplicación del artículo que derogaba la Ley de Tierras y, luego, en la declaración de su inconstitucionalidad. Este fue el expediente que desató la polémica la semana pasada.

El 29 de septiembre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron la demanda del CECIM por no tener legitimación colectiva. Con ese fallo unánime quedaron sin efecto las restricciones que circunscribían al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales. Tras el rechazo opositor, la Corte difundió un comunicado en el que aclaró que en el expediente “sólo se decidió un aspecto procesal”.

Árbol de Pie presentó entonces un pedido de aclaratoria para saber si la sentencia alcanzaba su expediente, con el argumento de que sus integrantes habían invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en el caso CECIM. Los tres ministros no alcanzaron una posición unánime y convocaron a dos conjueces, que esta mañana integraron la mayoría en un acuerdo extraordinario. En los efectos, disolvió la propia medida de la Corte de la semana pasada.