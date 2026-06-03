Los ajustes son esenciales para que la Seguridad Social modernice su esquema de pensiones y las asistencias económicas a los trabajadores, quienes deberán cumplir con un mínimo de años cotizados y alcanzar una edad específica para poder retirarse de la vida laboral.

El sistema de jubilación mexicano está experimentando modificaciones significativas que influirán en las regulaciones relativas al acceso de los trabajadores a su pensión de retiro.

Tradicionalmente, la edad mínima prescrita para el retiro ordinario se establecía en 65 años; no obstante, esta cifra será incrementada en un futuro cercano.

Es oficial | Habrá nuevas reglas de jubilación con Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro (foto: archivo).

Sube la edad de jubilación: qué cambia a partir de ahora

Por el contrario, aquellos individuos que logren reunir 38 años y tres meses o más de cotización mantendrán la opción de jubilarse a los 65 años.

Esta diferenciación tiene como objetivo fomentar la permanencia en el mercado laboral y ajustar los beneficios en función de la trayectoria de cotización del trabajador.

La modificación central que comenzará a observarse implica un aumento en la edad de jubilación ordinaria, que se incrementará en dos meses en comparación con el año 2024.

En consecuencia, los trabajadores con menos de 38 años y tres meses de cotización se verán obligados a esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder retirarse.

Requisitos clave para jubilarse en México

La Institución Mexicana de Seguridad Social (IMSS) asume la responsabilidad de administrar las pensiones de los empleados del sector privado. Se identifican dos regímenes primordiales: