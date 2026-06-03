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Los ajustes son esenciales para que la Seguridad Social modernice su esquema de pensiones y las asistencias económicas a los trabajadores, quienes deberán cumplir con un mínimo de años cotizados y alcanzar una edad específica para poder retirarse de la vida laboral.
El sistema de jubilación mexicano está experimentando modificaciones significativas que influirán en las regulaciones relativas al acceso de los trabajadores a su pensión de retiro.
Tradicionalmente, la edad mínima prescrita para el retiro ordinario se establecía en 65 años; no obstante, esta cifra será incrementada en un futuro cercano.
Sube la edad de jubilación: qué cambia a partir de ahora
Por el contrario, aquellos individuos que logren reunir 38 años y tres meses o más de cotización mantendrán la opción de jubilarse a los 65 años.
Esta diferenciación tiene como objetivo fomentar la permanencia en el mercado laboral y ajustar los beneficios en función de la trayectoria de cotización del trabajador.
La modificación central que comenzará a observarse implica un aumento en la edad de jubilación ordinaria, que se incrementará en dos meses en comparación con el año 2024.
En consecuencia, los trabajadores con menos de 38 años y tres meses de cotización se verán obligados a esperar hasta los 66 años y ocho meses para poder retirarse.
Requisitos clave para jubilarse en México
La Institución Mexicana de Seguridad Social (IMSS) asume la responsabilidad de administrar las pensiones de los empleados del sector privado. Se identifican dos regímenes primordiales:
- Régimen de 1997: Este régimen es aplicable a quienes comenzaron a cotizar posteriormente al 1 de julio de 1997. A partir de 2024, se requerirá un mínimo de 825 semanas de cotización. La pensión se determina en función del ahorro acumulado en la Afore del trabajador, quien debe contar con un Expediente de Identificación actualizado. Las modalidades de pago incluyen Renta Vitalicia (aseguradora), Retiro Programado (Afore) o Pensión Mínima Garantizada (Gobierno federal).
- Régimen de 1973: Este régimen se aplica a aquellos que comenzaron a cotizar antes de 1997. Se establece un mínimo de 500 semanas de cotización y una edad de al menos 60 años para el retiro por cesantía o 65 años para vejez. El monto de la pensión se calcula en función del promedio salarial de las últimas 250 semanas.