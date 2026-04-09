La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros les dio la mejor noticia a todas las categorías de jubilados y pensionados del sistema previsional. Se trata de que el calendario de pagos de marzo de 2026 verá un significativo adelanto respecto al cobro anterior y la modificación tendrá impacto en todas las liquidaciones. Además, el Gobierno anunció que también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 800.000 tras el aumento de febrero que anunció el oficialismo. Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas de cobro por terminación del DNI, todos los titulares accedieron a sus haberes el martes 31 de marzo, según indicó el ente oficial. Como la próxima liquidación será el jueves 30 de abril, los jubilados y pensionados verán un adelanto de un día en el pago del cuarto mes del 2026, ya que se respeta el calendario habitual. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales que se hará efectivo en el último día hábil del cuarto mes de 2026. En esta línea, pese a que el Gobierno había modificado el formato de cobros, se decidió volver al calendario tradicional. Además, con el último incremento, el haber promedio escaló a casi a un millón y medio de pesos. Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya supera los $ 1.762.535, mientras que la mínima se fue a $ 800.000 desde febrero según anunció el gobernador Martín Llaryora. Los pensionados cobrarán una media de $ 1.712.816 en abril. Además, el Gobierno cordobés decidió volver a aumentar las jubilaciones mínimas tras la suba que las había llevado a $ 700.000 desde mitad del 2025 luego de fimar un acuerdo con ANSES que estableció pago retroactivo. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran. El aumento está vinculado con el acuerdo firmado en mayo de 2025 entre el oficialismo cordobés y el organismo previsional. En ese convenio, se estableció un flujo mensual de 5000 millones de pesos mientras avanzan las auditorías para fijar el monto total de la deuda del Estado nacional con la provincia del centro del país. El organismo previsional informó que en marzo se incorporaron más de 900 nuevos beneficiarios y que, con estos últimos ingresos, se rompió la barrera de los 115.000 titulares. Por otro lado, para recibir la jubilación, la Caja de Retiros exige como único requisito cumplir con la edad de retiro y los años de aportes según el régimen de pertenencia: Para cobros diferenciales: 25 años de servicios con aportes, con un mínimo de 20 años con servicios diferenciales. La edad es de 62 años para hombres y 57 para las mujeres.Para el régimen general: 30 años de servicios con aportes y tener 65 años en hombres y 60 en mujeres.