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Este lunes, 14 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este lunes, 14 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1766 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 14 de septiembre

 1°1766 11°8503
 3012  12°9701
 3°6886 13°5049 
 7933  14°7638 
 9111  15°2286 
 6°5183  16°9873
 9601  17°8051 
 5383  18°5581 
 5322  19°8721 
 10°4742 20°7678 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz simboliza limpieza interna, renovación y crecimiento humilde. Indica cambios discretos que fortalecen tus cimientos.

También puede señalar molestias o invasiones a tus límites. Observa si en el sueño nutre la tierra o genera rechazo para afinar la interpretación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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