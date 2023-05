La insólita historia del avión que brilló en Malvinas: se compraron 5 unidades nuevas y nunca volaron, ahora fueron descartadas

Los Super Étendard Modernisé brillaron en la Guerra de Malvinas en los combates ante la armada británica. Y con ese antecedente presente, la Argentina decidió comprar hace 6 años cinco nuevas unidades a Francia , pensando en incorporarlas a la Fuerza Aérea. Ahora, se supo que los aviones, que llegaron al país en 2019, nunca volaron ni volarán por lo que el Ministerio de Defensa decidió darlos de baja.

Los aviones en cuestión fueron responsables del hundimiento de dos buques de la flota del Reino Unido, durante el conflicto de 1982: el HMS Sheffield y el HMS Ardent. Su performance retrasó el desembarco inglés en el Estrecho de San Carlos.

"Teníamos planeado recuperarlos, entonces fui a hablar con el ministro de Defensa [francés], quien me dijo que no se pueden recuperar, por dos razones. Por los asientos, que los británicos no cedieron, y por una serie de piezas del Super Étendard Modernisé que ahora están retiradas", sostuvo el ministro de Defensa, Jorge Taiana , durante el Día de la Armada.



La insólita historia del avión que brilló en Malvinas: se compraron 5 unidades nuevas y nunca se usaron, ahora fueron descartadas

Esta fue la confirmación de que los franceses no aportarían las piezas faltantes y por lo tanto estos aviones nunca dejarían la tierra para "defender el mar argentino", objetivo que se fijó en 2017 cuando se negociaron con la intención de que protegieran a los mandatarios durante la reunión del G20 para luego dedicarse al patrullaje.

El escándalo de los aviones que no volarán

La compra de estas 5 unidades de los Super Étendard Modernisé se comenzó a negociar durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y se concretó en la gestión de Mauricio Macri en la presidencia y Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa, pero la restricción para adquirir los repuestos y la demora en reclamárselos a Francia sentenció a las aeronaves.

Los aviones recién llegaron al país en 2019 y hubo un intento de acondicionarlos en 2020, pero las restricciones que impuso Gran Bretaña en la compra de materiales bélicos sobre la Argentina tras la Guerra hacen que no se puedan adquirir piezas claves a la hora de ponerlos en funcionamiento, algo que no se tuvo en cuenta a la hora de negociarlos.

El avión no se pudo entregar con su asiento eyectable MK6 fabricado por el grupo británico Martin Baker, que es una pieza esencial para que estas unidades puedan ponerse en funcionamiento, pero este año las autoridades argentinas resignaron la posibilidad de eludir este bloqueo inglés.

"Resulta llamativo que, conociéndose desde entonces el problema de los asientos eyectables, así como el hecho de que se hicieron gestiones con la empresa Task Aerospace, que planteó opciones para recuperarlos, ahora se plantea desprogramar los aviones ante la respuesta del Ministerio de Defensa de Francia de que ellos no pueden proveer las piezas", plantearon en el sitio especializado Pucará luego de conocerse la noticia.



Además, agregaron que el Ministerio "oculta los aviones" durante los días en los que se permite la visita de público a las instalaciones de la Fuerza Aérea y que habría otras soluciones, que si bien requerirían fondos, serían mucho más baratas que comprar aviones nuevos, como por ejemplo cambiar el sistema del asiento para que pueda proveerlo otra empresa.

"Obviamente, si no tiene posibilidad de solución y no se puede encontrar un remedio local para hacerlo, habrá que pensar en otra opción", sostuvo Taiana sobre los aviones que ya en 2009 se analizaron comprar y que ahora quedarán fuera de funciones.



La Armada llegó a hacer ensayos en tierra de los aviones, como corridas de pista sin la posibilidad de levantar vuelo por no tener el sistema de eyección en servicio, pero ahora desde el Gobierno confirmaron que se agotaron las opciones y eso núnca sucederá.